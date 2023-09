La police thaïlandaise affirme qu’une saisie de drogue a rapporté 8,2 millions de dollars de méthamphétamine, de crystal meth et d’héroïne.

BANGKOK (AP) — La police thaïlandaise a déclaré jeudi avoir effectué l’une des plus grandes saisies de drogues illicites jamais réalisées dans le pays, une saisie comprenant de la méthamphétamine, du crystal meth et de l’héroïne, d’une valeur marchande totale estimée à environ 300 millions de bahts (8,2 millions de dollars).

La police a déclaré que les drogues avaient été saisies lors d’une descente mercredi soir dans une maison de Nakhon Pathom, à l’ouest de Bangkok, au cours de laquelle quatre hommes ont été arrêtés pour possession de drogues illégales. Ils auraient avoué avoir loué la maison pour cacher la drogue avant de la distribuer aux dealers de la grande région de Bangkok.

Les drogues saisies comprenaient 15 millions de comprimés de méthamphétamine, 443 paquets emballés d’héroïne, 420 kilogrammes (926 livres) de crystal meth et une quantité de drogues souvent utilisées pour faire la fête, dont de la « happy water » – une poudre contenant plusieurs substances psychoactives destinées à être transformées en un verre – et « cinq-cinq », un sédatif puissant portant le nom pharmaceutique Nimétazépam, a indiqué la police. Les drogues ont été présentées aux médias lors d’une conférence de presse.

Cette arrestation est le résultat d’une enquête de deux ans ouverte après l’arrestation d’un autre membre du gang de trafiquants, selon la police. Ils n’ont pas précisé l’origine de la drogue, mais des experts de l’ONU et d’autres ont déclaré que le Myanmar voisin était la source de la majeure partie de la méthamphétamine et de l’héroïne de la région.

« L’opération et la saisie de Nakhon Pathom sont sans aucun doute significatives, un résultat énorme. Mais c’est aussi le résultat direct de l’effondrement de la sécurité et de l’expansion de l’approvisionnement en méthamphétamine au Myanmar », a déclaré à l’Associated Press Jeremy Douglas, représentant régional pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. « Nous ne pensons pas que la situation s’améliorera, et d’autres événements de ce genre sont probables. »

Le Myanmar est historiquement la principale zone de production de drogue de la région, en partie à cause du laxisme des mesures de sécurité dans les zones frontalières où les groupes ethniques minoritaires se battent depuis longtemps pour une plus grande autonomie. Certains des puissants groupes armés ethniques de la région sont fortement impliqués dans la production de stupéfiants depuis des décennies.

Une prise de pouvoir militaire au Myanmar en 2021, qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, a déclenché une résistance armée dans tout le pays, déstabilisant encore davantage le pays.

Le rapport de juin 2023 de l’agence des Nations Unies sur les drogues sur les drogues synthétiques en Asie de l’Est et du Sud-Est avertit que l’énorme commerce de méthamphétamine et d’autres drogues illégales ne montre aucun signe de ralentissement.

Un autre rapport de l’ONU publié en janvier indiquait que la production d’opium avait prospéré au Myanmar depuis la prise du pouvoir par l’armée, après de nombreuses années de déclin.