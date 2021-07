La police témoigne lors d’une audience du comité restreint du 6 janvier sur l’insurrection

[The stream is slated to start at 9:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’invasion meurtrière pro-Trump du Capitole des États-Unis lancera sa première audience mardi avec le témoignage de quatre agents des forces de l’ordre qui ont répondu à la tentative d’insurrection le 6 janvier.

Le président de la sécurité intérieure, Bennie Thompson, D-Miss., et la représentante Liz Cheney, R-Wyo., feront des déclarations liminaires au début de l’audience à Capitol Hill.

Cheney et le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, tous deux critiques virulents de l’ancien président Donald Trump, sont actuellement les seuls républicains sur le panel de neuf membres. Cheney a été déchue de son rôle de leader après avoir refusé d’arrêter de critiquer Trump pour avoir répandu le mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été truquées en faveur du président Joe Biden.

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a soumis cinq républicains à ajouter au comité restreint, mais a retiré tous leurs noms après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a rejeté deux de ses choix.

McCarthy et d’autres républicains – y compris le représentant de l’Indiana Jim Banks, à qui Pelosi a opposé son veto pour ne pas siéger au panel – ont commencé à suggérer que Pelosi pourrait en quelque sorte être responsable pour les événements du 6 janvier.

« Il est malheureux que nous commencions avec un président de comité qui nous dira: » Tout est sur la table, à l’exception du bureau du président « », a déclaré McCarthy mardi matin.

Avant l’audience, Cheney a déclaré à ABC News : « Il y en a dans mon parti, y compris le chef McCarthy, qui continuent d’agir comme s’il s’agissait de politique partisane. »

« Je pense que c’est vraiment triste, je pense que c’est une honte », a-t-elle déclaré.

Cheney a précédemment suggéré que l’un des choix rejetés par McCarthy pour le panel, Jim Jordan de l’Ohio, pourrait être un témoin important dans l’enquête.

Dans l’interview avec ABC, Cheney a également refusé d’exclure la possibilité que McCarthy ou Trump soient cités à comparaître. « Le comité ira partout où il le faudra pour se rendre aux faits », a-t-elle déclaré.

