Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

MOSCOU – L’insurrection islamiste en Tchétchénie a été écrasée il y a longtemps, mais le dur appareil des services de sécurité est resté en place. La police rafle régulièrement les homosexuels et les rapports de torture sont bien documentés.

Dans un nouveau développement, ces policiers ont maintenant arrêté des homosexuels de souche tchétchène loin de la Tchétchénie. Des agents de sécurité ont arrêté deux frères, Ismail Isayev, 17 ans, et Salekh Magomadov, 20 ans, dans un refuge à Nizhny Novgorod, dans le centre de la Russie, au début du mois. Les deux frères étaient actifs sur les réseaux sociaux et ont publié des symboles LGBTQ et Pride.

L’administration Trump se repose sur les mains alors que la Tchétchénie disparaît des personnes LGBT

La police les a ramenés de force en Tchétchénie, sans aucune allégation officielle de crime. Actuellement, ils ne sont pas autorisés à voir des avocats. La police qui prive les détenus de la défense légale est une méthode répressive largement utilisée contre les militants de l’opposition ces jours-ci.

La communauté de défense des droits LGBTQ russe est profondément inquiète que les deux frères puissent être assassinés, déjà le sort de plus d’une douzaine d’homosexuels tchétchènes depuis le début de la répression anti-gay en 2016, peu après que les derniers vestiges d’un mouvement terroriste islamiste aient été rassemblés.

«C’est tout simplement horrible, l’un des garçons est mineur, il pourrait être traumatisé à vie», Karen Shainyan, l’animatrice de Parler franchement avec les homosexuels, a déclaré au Daily Beast.

Le réseau LGBT russe, une communauté d’activistes dispersés dans tout le pays, continue de sauver les gens de la purge. Dans de nombreux cas, il s’agit de sauver des personnes d’exécutions probables. Les responsables de la sécurité tchétchènes «font disparaître» de force les homosexuels locaux, ou les envoient à leurs familles et invitent à des crimes d’honneur. Des dizaines de survivants ont immigré, ont trouvé asile en Europe ou se sont échappés vers des provinces russes loin de la Tchétchénie, recourant souvent à vivre dans des abris fournis par le Réseau.

Le frère cadet, Isayev, un adolescent maigre, a été le premier à contacter l’organisation en octobre 2019. «Il nous a dit que la police tchétchène avait découvert des mèmes LGBT sur son téléphone, ils l’ont battu, l’ont gardé en prison pendant trois ans. ou quatre jours avant que sa mère ne paie un pot-de-vin de 300 000 roubles pour le faire sortir », a déclaré l’un des coordinateurs du réseau LGBT russe, David Isteyev, au Daily Beast, faisant référence à une somme d’environ 4 000 dollars. « Il n’avait que 16 ans, il avait l’air terrifié, alors nous l’avons aidé », a déclaré Isteyev.

L’adolescent s’est échappé de Tchétchénie pour Saint-Pétersbourg, où il a vécu quelques mois dans un refuge pour victimes de la répression anti-gay, des sites autrefois considérés comme sûrs. Mais au printemps, la diaspora tchétchène de Saint-Pétersbourg a découvert Isayev et l’a ramené dans une prison tchétchène, où le frère de 20 ans, Salekh, était déjà interrogé. C’était son premier retour forcé, mais n’impliquait pas formellement la loi.

Leurs ravisseurs ont accusé les frères de bavarder sur une chaîne Telegram appelée Osal Nakh 95, ce qui signifie le «peuple sans vergogne» en Tchétchène, avec 95 représentant le code régional de la plaque d’immatriculation de la Tchétchénie.

Dans une forme de punition pour avoir manqué de respect à l’islam, la police a placé Ismail et Salekh devant une caméra vidéo et les a fait appeler d’autres jeunes Tchétchènes à quitter Osal Nakh 95.

«Les deux frères homosexuels ont été violemment traités et Salekh avait de la fièvre, quand il a été capturé, ce qui a suggéré qu’il avait Covid-19. La police a refusé de le tester », a déclaré Isteev dans une interview mardi. «Ils ont continué à battre Salekh, puis l’ont aspergé de désinfectant.» Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Salekh a l’air pâle, il respire fortement. La police a tenté de transformer le jeune frère Ismail en informateur.

La police a relâché les frères après plus de deux mois d’interrogatoires violents. Après quelques semaines de confinement à la maison, la famille a décidé qu’il serait plus sûr pour les frères de quitter à nouveau la Tchétchénie.

Le réseau LGBT russe a aidé les victimes à voyager, a trouvé plusieurs abris pour Ismail et Salekh, d’abord dans une zone rurale reculée, puis Nizhny Novgorod, l’une des plus grandes villes de Russie, où elles ont vécu quelques mois paisibles. Le 4 février, des membres du service de sécurité en uniforme noir ont capturé Ismail et Salekh dans leur cachette.

« C’est une situation unique, la première de notre pratique lorsque les forces de l’ordre locales enlèvent des personnes sur ordre de Tchétchénie, une région qui ne respecte ni les lois russes, ni les droits de l’homme », a déclaré l’avocat Mark Alekseyev, qui défend Ismail et Salekh. Daily Beast. «Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent est illégal: je n’ai pas été autorisé à voir mes clients en Tchétchénie, ce qui est illégal; nous n’avons reçu aucune accusation ni aucun fondement juridique pour garder mes clients en garde à vue. »

«Nous pouvons dire que les citoyens ont été kidnappés», a déclaré Alekseyev à l’AFP.

Le dirigeant régional de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a nié avoir abusé des hommes homosexuels en affirmant que la Tchétchénie n’a pas de communauté gay. Un responsable du ministère russe de la Justice a répété les propos de Kadyrov aux Nations Unies en 2018, rejetant les informations faisant état de plus de 100 victimes LGBT dans la république.

Très peu de gens ont eu le courage de contredire le chef de la république, où les défenseurs des droits humains ont été arrêtés, violemment battus, incendiés et meurtriers. « Kadyrov nous l’a dit clairement: nous ne sommes pas les bienvenus en Tchétchénie », a déclaré Alexander Cherkasov, le président de Memorial, le groupe russe de défense des droits de l’homme, au Daily Beast dans une interview.

Le Comité pour la prévention de la torture, un groupe non gouvernemental russe, surveille les méthodes sinistres impliquées lors des interrogatoires en Tchétchénie, notamment l’infliction de chocs électriques et l’asphyxie par un sac en plastique.

«Quelles que soient les accusations – maintenant les responsables tchétchènes parlent de terrorisme – les deux frères arrêtés admettront tout ce qui a été fabriqué contre eux par les autorités tchétchènes, puisque chaque Tchétchène sait de quoi il est capable», a déclaré le chef du Comité, Igor Kaliapine, dans une interview. pour The Daily Beast mardi. «Nous espérons seulement que ce ne sera pas un cas de plus de mort en détention maintenant.»

L’attention de la Cour européenne des droits de l’homme et des médias pourrait aider, a-t-il déclaré. Lundi, a déclaré le réseau LGBT russe, la CEDH a ordonné à la Fédération de Russie de prendre des «mesures urgentes» concernant les deux hommes s’ils sont effectivement en détention. «Ils devraient être immédiatement examinés par des professionnels de la santé indépendants et avoir un accès sans entrave à leur avocat et à leurs proches (parents et / ou frères et sœurs).»

Le président du réseau LGBT russe, Mikhail Tumasov, est préoccupé par la coopération des forces de l’ordre locales en dehors de la Tchétchénie à la répression.

Il y a un risque que davantage d’hommes homosexuels soient enlevés dans des refuges pour fabriquer des affaires criminelles, a-t-il déclaré. «C’est un tournant pour notre pays: la police a cessé de laisser les avocats voir leurs clients. Il y a des milliers de militants de l’opposition détenus, qui ont du mal à voir leurs avocats de la défense en vain.

Les homosexuels tchétchènes font partie des groupes les plus vulnérables de Russie, a déclaré Tumasov. «C’est une anarchie flagrante. Les autorités utilisent des mécanismes extraordinaires pour terrifier les gens. Ils nous ont privés d’une chance d’avoir un contact avec les homosexuels arrêtés ou de fournir des avocats aux victimes. C’est tout simplement horrible, à mon avis. Cela détruit les fondements de la démocratie. Le système judiciaire n’est plus indépendant du pouvoir exécutif. »

