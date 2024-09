La police tchèque menace le gouvernement de manifester — RT World News

Malgré les concessions des autorités, des milliers de personnes veulent encore manifester contre les bas salaires

Les policiers tchèques ont menacé de mener des manifestations pendant plusieurs semaines pour protester contre la stagnation des salaires, après avoir affirmé que les concessions du gouvernement sur cette question étaient insuffisantes.

Deux syndicats représentant les membres des forces de police, le plus grand NOSP et le plus petit UBS, avaient l’intention de manifester pendant au moins une semaine de travail, à partir du 16 septembre, contre l’échec du gouvernement à tenir sa promesse d’augmenter les salaires de 10 %.

« Nous envisageons également de prolonger la manifestation d’une semaine ou deux supplémentaires, et elle pourrait facilement durer même un mois », Le président du NOSP, Tomas Machovic, l’a déclaré aux médias la semaine dernière.















Vendredi, le ministre de l’Intérieur Vit Rakusan a annoncé que le cabinet prévoyait d’augmenter les salaires des forces de police de 5 % par an au cours des trois prochaines années.

Machovic a déclaré que l’offre était bonne et que son syndicat avait voté contre, bien que l’UBS, qui compte environ 6 500 membres, ne soit pas d’accord. Son président, Ales Lehky, a déclaré mardi que les membres continueraient à faire pression. « à un moment donné au cours du mois prochain. » Il a affirmé que de nombreux officiers représentés par le NOSP préféreraient poursuivre la grève prévue plutôt que d’accepter l’accord du gouvernement.

