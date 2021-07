Le Bureau des enquêtes criminelles de Taipei a ouvert l’enquête après que LINE, la société à l’origine de l’application de messagerie, ait officiellement signalé des inquiétudes selon lesquelles les comptes avaient été compromis. Cependant, les autorités n’ont pas fourni d’autres informations sur le piratage présumé.

Le journal national taïwanais Liberty Times a affirmé que plus de 100 comptes appartenant à « fonctionnaires de haut rang » ont été touchés, y compris des personnes au sein du bureau du président, des personnalités du cabinet, des membres de l’armée et des législateurs.

Abordant la situation, LINE a annoncé qu’elle avait pris « mesures nécessaires pour protéger les utilisateurs dès que des activités de compte anormales ont été détectées » et « continuera à prendre les mesures de réponse nécessaires. »

LINE aurait informé le Conseil de sécurité nationale (NSC) de Taïwan de la violation présumée. Cependant, le NSC n’a pas commenté publiquement la question.

L’agence de cybersécurité de Taïwan affirme que l’île est soumise à environ 30 millions de cyberattaques chaque mois, avec une moyenne d’environ 700 attaques par minute, dont la moitié proviendrait directement de la partie continentale de la Chine. Pour aider à combattre la menace posée par les cyberattaques, Taïwan a indiqué qu’elle était intéressée à travailler avec Israël pour renforcer ses défenses.

« Les cyberattaques et la désinformation menacent les démocraties du monde entier », Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a déclaré mercredi dans un tweet, partageant un article qui soulignait le travail de l’île pour « écraser les outils de l’autoritarisme. »

Taïwan, qui prétend être une île démocratique et autonome, a accusé à plusieurs reprises la Chine d’augmenter les cyberattaques contre la région depuis que le président de l’île, Tsai Ing-wen, a été élu en 2016. Tsai a fermement rejeté la position de Pékin selon laquelle Taïwan fait partie de « une Chine » et a cherché à obtenir une plus grande autonomie. Il a également collaboré avec l’Occident dans le but de renforcer ses références indépendantes.

