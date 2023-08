La police suisse prévient que la canicule augmente le risque de chutes de pierres et de glace dans la région alpine

La police du sud-ouest de la Suisse a averti mercredi qu’une vague de chaleur avait accru le risque de chutes de pierres et de glace dans la région alpine, où elle a été particulièrement meurtrière cette année pour les alpinistes et les randonneurs. La plupart des victimes étaient des étrangers.

La police régionale du Valais affirme qu’une hausse des températures et une altitude record de près de 5 300 mètres, soit un indicateur de zéro degré Celsius au-dessus de la Suisse, ont accéléré l’érosion dans les Alpes.

« Avec la canicule des derniers jours et des jours à venir, le niveau de dangerosité est accru en haute montagne », a déclaré dans un courriel le porte-parole de la police régionale, Steve Léger.

Les températures élevées ont mis en péril le regel nocturne habituel qui aide à maintenir la glace solidement gelée. Le dégel qui en résulte signifie que des plaques de glace telles que des glaciers et des séracs – des blocs ou des tours de glace au sommet des glaciers – ainsi que des formations rocheuses maintenues ensemble par la glace pourraient être délogeées, ce qui constituerait une menace pour les alpinistes.

Jusqu’à présent cette année, 17 alpinistes – ou alpinistes qui ont parcouru les plus hautes altitudes des Alpes – ont perdu la vie en Valais. C’est plus que les chiffres annuels enregistrés au cours de chacune des cinq années précédentes.

Par ailleurs, six randonneurs sont morts cette année lors d’excursions à basse altitude en Valais.

Seules cinq de ces 23 victimes étaient suisses. Les autres sont des ressortissants autrichiens, belges, britanniques, néerlandais, français, allemands, italiens, roumains, taïwanais et ukrainiens.

Plus tôt mercredi, la police valaisanne a déclaré qu’une Allemande de 37 ans était morte de plus de 230 pieds alors qu’elle promenait son chien sur un chemin près de la ville de Zermatt, à l’ombre du célèbre sommet du Cervin, la semaine dernière. La cause exacte de sa chute fait l’objet d’une enquête.

Le météorologue national MétéoSuisse a déclaré que la ville de Sion, la capitale régionale, devrait voir le mercure atteindre 99 degrés Fahrenheit jeudi, soit l’une des températures les plus élevées du pays.

Une grande partie de la Suisse romande est en proie à une chaleur brûlante ces derniers jours et de nombreuses personnes se sont rendues dans les lacs et autres refuges aquatiques du pays pour lutter contre la chaleur. La ville de Lausanne a accordé mercredi l’entrée gratuite à deux piscines publiques.

La vague de chaleur devrait s’atténuer plus tard cette semaine.