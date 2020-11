La police suédoise tire un épisode d’une émission de téléréalité après les plaintes des téléspectateurs au sujet d’enfants pleurant lors de l’arrestation de son père

La police suédoise a supprimé le premier épisode de sa nouvelle émission de télé-réalité à la suite d’une réaction en ligne sur une scène dans laquelle des enfants ont été entendus pleurer lors de l’arrestation d’un suspect.

La série en sept parties lancée lundi par la police suédoise se concentre sur quatre agents de la ville méridionale d’Helsingborg. Le but de l’émission était de mettre en évidence la nature du travail quotidien de la police et les rencontres des policiers avec différents types de personnes. Les médias suédois ont déclaré que la police espérait également que la série stimulerait le recrutement.

Le spectacle, cependant, a eu des débuts difficiles. Selon le radiodiffuseur public SVT, beaucoup se sont plaints en ligne d’une scène du premier épisode où des enfants peuvent être entendus en train de pleurer alors que les agents arrêtent leur père. Le journal Expressen a déclaré que les enfants en détresse du suspect avaient été entendus crier pour leur père en arrière-plan.

La police a supprimé cet épisode de ses plateformes de médias sociaux à la suite de la réaction. Un épisode différent a également été supprimé pour des raisons non précisées.

“Il y avait des questions sur certaines séquences dans l’un des épisodes, et tout en évaluant et en revérifiant certaines de ces questions, nous avons choisi de suspendre la série,” Le porte-parole de la police, Per Ek, ​​a déclaré à SVT.

Ek a déclaré que le secret et la confidentialité des enquêtes criminelles figuraient parmi les problèmes que la police réexaminera avant de poursuivre la série.

