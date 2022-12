La police suédoise fait une importante saisie de drogue dans la région de Stockholm

“Il s’agit d’une saisie très importante”, a déclaré Susanne Wikland, chef adjointe de la zone de police de la ville de Stockholm, qualifiant la saisie de 260 kilogrammes (573 livres) d’amphétamine de la plus grande saisie de drogue à ce jour dans la région de la capitale.

Le mois dernier, la police de Stockholm a arrêté 21 personnes et saisi de la cocaïne et du cannabis d’une valeur marchande comprise entre 50 et 100 millions de couronnes, ainsi que sept armes.