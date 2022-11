La police sud-coréenne reconnaît sa responsabilité dans la tragédie d’Halloween

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le chef de la police sud-coréenne a reconnu “une lourde responsabilité” pour ne pas avoir empêché une récente vague de foule qui a tué plus de 150 personnes lors des festivités d’Halloween à Séoul, affirmant mardi que les officiers n’avaient pas géré efficacement les appels d’urgence antérieurs sur la catastrophe imminente.

L’admission est intervenue alors que le gouvernement sud-coréen fait face à un examen public croissant pour savoir si l’afflux de foule samedi soir dans le quartier Itaewon de Séoul, un quartier populaire de la vie nocturne, aurait pu être évité et qui devrait assumer la responsabilité de la pire catastrophe du pays depuis des années.

“Je ressens une lourde responsabilité (pour la catastrophe) en tant que chef de l’un des bureaux gouvernementaux concernés”, a déclaré Yoon Hee Keun, commissaire général de l’Agence de police nationale coréenne, lors d’une conférence de presse télévisée. “La police fera de son mieux pour empêcher qu’une tragédie comme celle-ci ne se reproduise.”

Yoon a déclaré qu’une enquête initiale avait révélé qu’il y avait eu de nombreux appels urgents de citoyens informant les autorités du danger potentiel d’un rassemblement de foule à Itaewon, mais que les officiers qui avaient reçu ces appels n’y avaient pas répondu de manière satisfaisante.

Yoon a déclaré que la police avait par la suite lancé une enquête interne intense pour approfondir le traitement par les agents des appels d’urgence et d’autres problèmes tels que leur réponse sur place à l’afflux de foule à Itaewon cette nuit-là.

La catastrophe – qui a fait au moins 156 morts et 151 blessés – s’est concentrée dans une ruelle étroite en descente à Itaewon. Des témoins ont décrit des personnes tombant les unes sur les autres, souffrant de graves difficultés respiratoires et perdant connaissance. Ils ont également rappelé que les sauveteurs et les ambulances n’avaient pas réussi à atteindre les ruelles bondées à temps car toute la région d’Itaewon était extrêmement remplie de véhicules lents et d’une foule de fêtards vêtus de costumes d’Halloween.

Après la catastrophe, la police a lancé un groupe de travail de 475 membres pour trouver sa cause.

L’officier supérieur de police Nam Gu-Jun a déclaré aux journalistes lundi que les policiers avaient obtenu des vidéos prises par environ 50 caméras de sécurité dans la région et analysaient des clips vidéo publiés sur les réseaux sociaux. Nam a déclaré que la police avait également interrogé plus de 40 témoins et survivants jusqu’à présent.

La police a déclaré avoir envoyé 137 agents pour maintenir l’ordre lors des festivités d’Halloween samedi, soit bien plus que les 34 à 90 agents mobilisés en 2017, 2018 et 2019 avant la pandémie. Mais certains observateurs se sont demandé si les 137 officiers étaient suffisants pour gérer les quelque 100 000 personnes rassemblées samedi à Itaewon.

Ajoutant plus de questions sur le rôle de la police était le fait qu’ils ont envoyé 7 000 officiers dans une autre partie de Séoul plus tôt samedi pour surveiller les manifestations en duel impliquant des dizaines de milliers de personnes. La police a également reconnu que les 137 agents envoyés à Itaewon étaient principalement chargés de surveiller la criminalité, avec un accent particulier sur la consommation de stupéfiants – et non sur le contrôle des foules.

Le nombre de morts pourrait augmenter car les autorités ont déclaré que 29 des blessés étaient dans un état grave. Les morts comprenaient quelque 26 ressortissants étrangers d’Iran, de Chine, de Russie, des États-Unis, du Japon et d’ailleurs.

La région d’Itaewon, connue pour son atmosphère cosmopolite et conviviale pour les expatriés, est le lieu le plus chaud du pays pour les événements et les fêtes sur le thème d’Halloween, avec de jeunes Sud-Coréens participant à des concours de costumes dans des bars, des clubs et des restaurants. Le rassemblement de samedi des quelque 100 000 personnes à Itaewon était la plus grande célébration d’Halloween dans la région depuis le début de la pandémie.

Les festivités d’Halloween à Itaewon n’ont pas d’organisateurs officiels. La police sud-coréenne a déclaré lundi qu’elle n’avait aucune procédure spécifique pour gérer des incidents tels que des afflux de foule lors d’un événement qui n’a pas d’organisateurs.

Hyung-jin Kim, Associated Press