La police sud-coréenne porte plainte pour homicide involontaire coupable

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La police sud-coréenne recherche des accusations criminelles, notamment d’homicide involontaire et de négligence contre 23 fonctionnaires, dont environ la moitié sont des agents des forces de l’ordre, pour un manque de mesures de sécurité qui, selon eux, étaient responsables d’une vague de foule qui a tué près de 160 personnes. personnes.

Malgré l’anticipation d’une foule de plus de 100 000 personnes le week-end, la police de Séoul avait affecté 137 agents au quartier de la vie nocturne de la capitale, Itaewon, le jour de l’écrasement. Ces agents se concentraient sur la surveillance de la consommation de stupéfiants et des crimes violents, ce qui, selon les experts, laissait peu de ressources pour la sécurité des piétons.

Son Je-han, qui a dirigé l’enquête spéciale de l’Agence nationale de police sur l’incident, a déclaré vendredi que son équipe allait maintenant envoyer l’affaire aux procureurs. Parmi les personnes recommandées pour inculpation figurent Park Hee-young, maire du district de Yongsan à Séoul, et l’ancien chef de la police du district Lee Im-jae, deux des six personnes arrêtées.

Lee a également été accusé d’avoir falsifié un rapport de police pour déguiser son arrivée tardive sur les lieux. Deux autres policiers ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir tenté de détruire des fichiers informatiques et d’autres preuves potentielles liées à l’accident.

Les résultats de l’enquête policière de 74 jours annoncés par Son ont principalement confirmé ce qui était déjà clair – que la police et les fonctionnaires de Yongsan n’ont pas utilisé de mesures de contrôle des foules significatives pour le nombre attendu de fêtards d’Halloween et ont essentiellement ignoré les appels de piétons passés aux lignes directes de la police qui averti d’une foule grandissante quelques heures avant que la vague ne devienne meurtrière le 28 octobre.

Les responsables ont également bâclé leur réponse une fois que les gens ont commencé à se renverser et à s’écraser dans une ruelle étroite encombrée de fêtards près de l’hôtel Hamilton vers 22 heures, ne parvenant pas à établir un contrôle efficace de la scène et à permettre aux secouristes d’atteindre les blessés à temps, a déclaré Son.

“(Leur) jugement inexact de la situation, la lenteur de la diffusion des informations sur la situation, la mauvaise coopération entre les institutions concernées et les retards dans les opérations de sauvetage font partie des échecs qui se chevauchent et ont causé le nombre élevé de victimes”, a déclaré Son lors d’une conférence de presse à Séoul.

Son a déclaré que son équipe avait interrogé près de 540 personnes et recueilli 14 000 éléments de preuve auprès des bureaux du gouvernement central et municipal et des autorités de transport. Il a déclaré que les enquêteurs de la police avaient étudié plus de 180 fichiers vidéo enregistrés sur des caméras de sécurité ou pris par des journalistes et des piétons et inspecté conjointement les lieux avec des experts médico-légaux pour analyser la densité de la foule.

La police a déclaré que la foule remplissant l’allée en forme de couloir entre l’hôtel et une rangée dense de devantures de magasins s’était transformée en une vague imparable vers 21 heures, les gens étant incapables de dicter leur mouvement une fois qu’ils ont été emportés. Vers 22h15, les gens ont commencé à tomber et à se renverser les uns sur les autres comme des dominos, entraînant la tragédie qui a fait 158 ​​morts et 196 blessés.

L’analyse des images des caméras de sécurité et des simulations par le National Forensic Service indique que la densité de la foule dans l’allée était d’environ huit personnes par mètre carré (yard) vers 22 h 15. La densité est passée à huit à neuf personnes occupant la même unité d’espace que de 22h20 et environ neuf à 11 personnes à partir de 22h25, a indiqué la police.

Les ambulanciers paramédicaux ont eu du mal à atteindre les lieux car la zone était si densément peuplée. Ceux qui sont arrivés ont été tellement submergés par le grand nombre de personnes allongées immobiles sur le sol qu’ils ont demandé aux piétons de les aider à pratiquer la RCR. La plupart des décès ont été causés par la suffocation ou des lésions cérébrales, a indiqué la police.

On ne sait pas si les résultats de l’enquête policière suffiraient à calmer la colère du public et les demandes de responsabilité du gouvernement alors que le pays continue de faire face à sa pire catastrophe depuis près d’une décennie.

Les législateurs de l’opposition et certains proches des victimes ont demandé des enquêtes sur des personnalités plus en vue, telles que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min et le commissaire général de la Police nationale Yoon Hee-keun, qui ont été appelés à démissionner.

Cependant, Son a déclaré que l’équipe d’enquête spéciale fermerait ses enquêtes sur le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, l’Agence nationale de police et le gouvernement métropolitain de Séoul, affirmant qu’il était difficile d’établir leur responsabilité directe.

Certains experts ont qualifié l’écrasement d’Itaewon de “catastrophe d’origine humaine” qui aurait pu être évitée par des mesures assez simples, telles que l’emploi de plus de policiers et de fonctionnaires pour surveiller les points de goulot d’étranglement, l’application de voies de circulation à sens unique et le blocage de voies étroites ou la fermeture temporaire d’Itaewon. station de métro pour empêcher un grand nombre de personnes de se déplacer dans la même direction.

