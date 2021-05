La police sud-coréenne enquête sur la mort de chats errants, alors que le «  tueur de chats  » en série est accusé d’avoir empoisonné plus de 1000 animaux de plus de 13 ans

Les autorités enquêtent sur la mort suspecte de plusieurs chats errants dans la ville de Daejeon après que les habitants aient signalé avoir trouvé des carcasses d’animaux près de la viande mélangées avec du poison de rat, a rapporté le journal Korea Times.

Les agents ont pris une de ces carcasses et la viande contaminée pour analyse, et étudient des images de vidéosurveillance de la région de Sintanjin. Ils recherchent également une personne qui a acheté du poison à rat il y a environ un mois dans une pharmacie locale.

Des militants des droits des animaux ont déclaré qu’ils trouvaient chaque jour plus de 30 morceaux de poulet cru et cuit vaporisés avec une substance utilisée pour tuer des rongeurs, et qu’ils avaient vu plus de 1000 chats morts au cours des 13 dernières années dans la région. Ils ont également souligné que les produits chimiques toxiques laissés dans les rues peuvent également potentiellement blesser les chiens et même les enfants.

Le groupe Animal Rescue Korea 119 estime que la personne derrière les meurtres de chats est un homme dans la soixantaine.

Ils affirment avoir surpris l’homme en train de laisser de la nourriture toxique en 2018, mais ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas prouver sa culpabilité car à l’époque, il n’y avait aucune preuve qu’un chat était mort à cause de la nourriture. Dans le même temps, ils ont déclaré que l’homme âgé – surnommé le « tueur de Sintanjin » – avait déjà été condamné à une amende de 700000 wons (622 dollars) en 2016 pour avoir enfreint les lois sur la protection des animaux.

Une pétition en ligne a été lancée pour demander au président sud-coréen Moon Jae-in d’arrêter le tueur de chats en série à Daejeon, au milieu de ce qu’elle a appelé «L’indifférence du gouvernement local et des agences depuis plus de 10 ans.» La pétition a été signée par plus de 43 000 personnes.

