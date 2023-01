La police sud-coréenne accuse le béguin mortel d’Halloween de négligence

La négligence et les échecs de planification sont à blâmer pour l’écrasement de la foule d’Halloween 2022 à Séoul.

C’est selon la police sud-coréenne après une enquête de plusieurs mois sur la catastrophe.

Le béguin a tué plus de 150 personnes.

Vendredi, la police sud-coréenne a accusé la négligence et les échecs de la planification de la foule d’Halloween de l’année dernière à Séoul qui a tué plus de 150 personnes.

Des dizaines de jeunes fêtards costumés, pour la plupart des femmes dans la vingtaine, sont morts dans la catastrophe du 29 octobre dans le quartier populaire de la vie nocturne Itaewon de la capitale.

Une équipe spéciale qui a passé des mois à passer au peigne fin les preuves et à interroger les responsables, a déclaré à la fin de son enquête qu’il y avait eu des échecs massifs de planification et de réponse – mais s’est abstenue de blâmer les hauts responsables du gouvernement ou des agences politiques nationales.

“Les organisations légalement tenues de prévenir et de répondre aux catastrophes – la police, les bureaux de district et le métro de Séoul – n’ont pas établi de mesures de sécurité à l’avance ou ont élaboré de mauvais plans”, a déclaré aux journalistes Sohn Jae-han, le chef de l’équipe.

“Des mesures appropriées n’ont pas été prises même après avoir reçu des demandes de secours” le jour de la catastrophe, a-t-il déclaré.

La mauvaise coopération entre les agences et les retards dans les communications et les efforts de secours ont contribué à un nombre plus élevé de morts, a-t-il ajouté.

Six personnes ont été arrêtées en raison de l’enquête, dont Lee Im-jae, l’ancien chef du poste de police de Yongsan, qui supervise Itaewon, et Park Hee-young, le chef du bureau du district de Yongsan.

Lee et Park sont tous deux détenus en détention pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort.

En décembre, un adolescent qui avait survécu à l’écrasement a été retrouvé mort dans un suicide apparent, les autorités ayant décidé qu’il devait être considéré comme une victime de la catastrophe et portant le nombre de morts à 159.

Aucun haut responsable du gouvernement responsable

Mais l’équipe n’a blâmé aucun responsable du gouvernement de la ville de Séoul, du ministère de l’Intérieur ou de l’agence de politique nationale, a déclaré Sohn, car il était “difficile de conclure qu’il y avait une violation concrète du devoir”.

Le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min a fait face à une pression croissante pour se retirer de la tragédie.

Peu de temps après le coup de foudre, il a été largement critiqué pour avoir affirmé que le fait d’avoir plus de pompiers et de policiers à Itaewon n’aurait pas empêché la catastrophe.

Depuis, il s’est excusé à plusieurs reprises – y compris en personne la semaine dernière auprès des familles des victimes – mais n’a pas proposé de démissionner.

La transformation rapide de la Corée du Sud d’un marigot déchiré par la guerre et appauvri en la quatrième économie d’Asie et une puissance culturelle mondiale est une source de sa fierté nationale.

Mais une série de catastrophes évitables – telles que la cohue d’Halloween et le naufrage du ferry Sewol en 2014 qui a tué 304 personnes – a ébranlé la confiance du public dans les autorités.