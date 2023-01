La police sud-africaine enquête sur un complot présumé visant à empoisonner le PDG avec du cyanure

La police enquête sur un complot présumé visant à empoisonner le directeur général d’une compagnie d’électricité sud-africaine. Confronté à des pressions politiques, André de Ruyter a démissionné de son poste chez Eskom le 14 décembre après avoir échoué à résoudre une crise dans l’entreprise qui a conduit à des niveaux record de coupures d’électricité dans l’économie la plus industrialisée d’Afrique. Après avoir officiellement pris ses fonctions en janvier 2020, De Ruyter a mené une campagne de répression à l’échelle de l’entreprise contre la corruption et les comportements criminels organisés, y compris le sabotage des infrastructures, dans les usines d’Eskom. Son dernier jour de mandat sera le 31 mars. “Eskom ne peut pas commenter davantage l’incident d’empoisonnement impliquant le directeur général du groupe, qui s’est produit en décembre 2022, car l’affaire fait l’objet d’une enquête policière”, a déclaré le chef de la sécurité du service public dans un communiqué. Les services de police sud-africains n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le président du conseil d’administration d’Eskom, Mpho Makwana, était également indisponible. L’empoisonnement présumé de De Ruyter a été rapporté pour la première fois par la publication spécialisée dans l’énergie EE Business Intelligence le samedi. Il a rapporté que De Ruyter avait bu une tasse de café soupçonnée d’être mélangée avec du cyanure. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

« De Ruyter est devenu faible, étourdi et confus, tremblant de façon incontrôlable et vomissant abondamment. Il s’est ensuite effondré, incapable de marcher », a déclaré EEBI. «Il a été transporté d’urgence dans les chambres de son médecin par son service de sécurité, où son état a été diagnostiqué comme un empoisonnement au cyanure et traité en conséquence. Les tests effectués par la suite ont confirmé des niveaux massivement élevés de cyanure dans son corps.