La police sri-lankaise impose un couvre-feu avant une manifestation prévue

Vendredi, la police a imposé un couvre-feu dans la capitale sri-lankaise et ses environs, un jour avant une manifestation prévue exigeant la démission du président et du Premier ministre du pays en raison de la crise économique qui a provoqué de graves pénuries de biens essentiels et perturbé les moyens de subsistance de la population.

Les critiques ont déclaré que le président Gotabaya Rajapaksa était responsable de la crise, la pire depuis l’indépendance du pays en 1948. Ils reprochent également à Ranil Wickremesinghe, devenu Premier ministre il y a deux mois, de ne pas avoir tenu ses promesses de mettre fin aux pénuries.

Des militants civiques et de l’opposition ont annoncé que des milliers de personnes se rassembleront à Colombo samedi pour une manifestation de masse. La police a déclaré que le couvre-feu, à compter de 21 heures vendredi, durera jusqu’à nouvel ordre à Colombo et dans sa banlieue.

L’annonce du couvre-feu a attiré les critiques des opposants au gouvernement et de l’Association du barreau du Sri Lanka, qui l’ont qualifié de “manifestement illégal et de violation des droits fondamentaux”.

Vendredi, des étudiants crient des slogans antigouvernementaux lors d’une marche de protestation à Colombo. (Amitha Thennakoon/Associated Press)

La déclaration de l’association du barreau a demandé à la police de retirer immédiatement ce que l’association a appelé une “ordonnance illégale” imposant le couvre-feu.

Le chef de l’opposition, Sajith Premadasa, a qualifié le couvre-feu de “fraude”.

« Descendez dans la rue demain. Défiez la dictature et rejoignez le peuple pour faire triompher la démocratie », a-t-il déclaré dans un tweet.

Des milliers d’étudiants portant des vêtements noirs et tenant des drapeaux noirs ont défilé vendredi à Colombo pour exiger la démission de Rajapaksa et Wickremesinghe. Ils ont crié des slogans anti-gouvernementaux et brandi des banderoles indiquant « Assez – maintenant partez ».

Réserves étrangères épuisées

Le Sri Lanka est au bord de la faillite et a suspendu le remboursement de 7 milliards de dollars américains de dette extérieure due cette année. Il doit rembourser plus de 5 milliards de dollars par an jusqu’en 2026. Ses réserves de change sont presque épuisées et il est incapable d’importer de la nourriture, du carburant, du gaz de cuisine et des médicaments.

Le manque de carburant pour faire fonctionner les centrales électriques a entraîné de longues coupures de courant quotidiennes. Les gens doivent faire la queue pendant des heures pour acheter du carburant et de l’essence. Le pays a survécu principalement grâce aux lignes de crédit accordées par l’Inde voisine pour acheter du carburant et d’autres produits essentiels.

En raison de la crise économique, l’inflation a grimpé en flèche et les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche, portant un coup sévère aux groupes pauvres et vulnérables.

En raison des pénuries de carburant et d’électricité, les écoles ont été fermées pendant des semaines et le gouvernement a demandé aux employés de l’État autres que ceux des services essentiels de travailler à domicile.

Le pays négocie avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage, mais Wickremesinghe a déclaré cette semaine que les négociations sont difficiles car le Sri Lanka est effectivement en faillite. Il a déclaré plus tôt que l’économie du pays s’était “effondrée”.

La crise économique a déclenché un bouleversement politique, avec de nombreuses manifestations anti-gouvernementales. Les manifestants ont bloqué les routes principales pour exiger du carburant et les habitants de certaines régions se sont battus pour des stocks limités.

Occupation à l’extérieur du bureau du président

A Colombo, des manifestants occupent depuis près de trois mois l’entrée du bureau du président pour exiger sa démission. Ils l’accusent, ainsi que sa puissante famille, qui comprend plusieurs frères et sœurs qui occupaient jusqu’à récemment des postes ministériels, d’avoir précipité la crise par la corruption et la mauvaise gestion.

Des mois de manifestations ont presque démantelé la dynastie politique Rajapaksa qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

L’un des frères de Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre le mois dernier, et deux autres frères et un neveu ont quitté leurs postes ministériels plus tôt.

Le président Rajapaksa a admis qu’il n’avait pas pris de mesures pour éviter l’effondrement économique assez tôt, mais a refusé de quitter ses fonctions. Il est presque impossible d’évincer les présidents en vertu de la constitution à moins qu’ils ne démissionnent de leur propre chef.