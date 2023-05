La police spécule sur les croyances du tireur du centre commercial du Texas — RT World News

Mauricio Garcia, le tireur qui a ouvert le feu sur un centre commercial d’Allen, au Texas, samedi, a peut-être été motivé par des extrémistes et « suprémaciste blanc» Croyances, ont affirmé dimanche des sources policières. L’homme de 33 ans a utilisé un fusil de type AR-15 pour assassiner huit personnes et en blesser sept autres dans les Allen Premium Outlets avant qu’un policier ne lui tire dessus et ne le tue.

García « peut avoir eu des croyances suprémacistes blanches ou néonazies« , ont déclaré des sources des forces de l’ordre au Washington Post, citant des comptes de médias sociaux supposés appartenir au tireur qui contenaient de nombreuses publications et images épousant des idéologies extrémistes violentes.

Aucun lien ou image de ces profils n’a été reproduit à l’intention du public, et il n’est pas clair s’ils appartenaient réellement au tireur, car les comptes n’avaient aucun « ami » ou « j’aime » les liant à l’un des membres de la famille ou des connaissances de Garcia. D’autres se sont demandé pourquoi Garcia, un homme hispanique dont les parents ne parlaient pas anglais, épouserait les croyances de la suprématie blanche.















Un patch sur le gilet tactique de Garcia avec les lettres RWDS a été interprété comme signifiant « Right Wing Death Squad », qui serait un acronyme couramment utilisé par les groupes extrémistes, bien que les images du corps du tireur sur les lieux ne montrent aucun patch. Les mêmes sources ont affirmé que Garcia était armé de plusieurs armes et en avait cinq autres dans sa voiture, et qu’il était équipé de sept chargeurs de fusils.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a remis en question la caractérisation du tireur comme un «suprémaciste blanc » ou « néo-nazi« , expliquant que les forces de l’ordre ne lui avaient rien dit de tel lors d’un briefing samedi.

On pense qu’un tatouage sur la main de Garcia montre le logo de la ville de Dallas, ce qui, selon des sources policières, pourrait indiquer une éventuelle implication dans un gang, en particulier un gang de prison appelé Puro Tango Blast. Cependant, Garcia n’a pas d’antécédents criminels significatifs et on ne pense pas qu’il ait passé du temps en prison.

« En fait, nous n’avons pas beaucoup» à titre de preuve, a confirmé dimanche le chef de la police d’Allen, Brian Harvey, à l’Associated Press.

Agent de sécurité qui vivait normalement avec ses parents, Garcia aurait résidé dans un hôtel pour séjours de longue durée dans la région au moment de la fusillade. Il avait servi dans l’armée en 2008 avant d’être « retiré en raison de problèmes de santé mentale », ont déclaré des sources policières aux médias locaux. Les voisins ont décrit son comportement comme «très inhabituel.”