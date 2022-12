La police spéciale «occupe» la ville de Kosovo – Serbie

Belgrade proteste contre l’intimidation des Albanais de souche contre les Serbes dans la province séparatiste

Plusieurs centaines de policiers fidèles aux autorités de souche albanaise à Pristina se sont déployés jeudi soir dans la partie nord de Kosovska Mitrovica, la ville à majorité serbe du nord de la province séparatiste du Kosovo. Le gouvernement de Belgrade a qualifié cette décision d’illégale et faisant partie d’une série d’abus contre les Serbes locaux.

Entre 300 et 350 officiers, y compris des forces spéciales lourdement armées “en tenue de guerre complète et avec des véhicules blindés”, est entré dans Kosovska Mitrovica vers 20h30 jeudi et “occupait littéralement toute la ville”, Petar Petkovic, commissaire du gouvernement serbe pour le Kosovo, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse peu avant minuit.

La présence de ces officiers est illégale en vertu d’un accord de 2013 qui réglemente les relations entre Belgrade et Pristina, a déclaré Petkovic, qui a reproché au Premier ministre Albin Kurti de chercher à provoquer imprudemment la violence. “Tout le monde le sait très bien, mais fait le con et permet à Kurti de lancer ces actions dangereuses, dans le but d’enterrer l’accord de Bruxelles.”

Petkovic a souligné que l’incursion de Mitrovica survient le même jour que la police du Kosovo a saisi 42 000 litres de vin dans une cave familiale serbe à Velika Hoca – même après avoir proposé de payer une amende pour évasion fiscale présumée – et un jour après que des agents lourdement armés ont été harcelés. les enfants et le personnel d’un jardin d’enfants à Leposavic.

C’est comme si tout ce que font les Serbes doit être attaqué et puni.

La Serbie envisage maintenant le retour de jusqu’à 1 000 membres du personnel de sécurité dans la province, ce qu’elle a le droit de faire depuis 1999, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré Petkovic. Il a également averti “ceux en Occident dont le travail est de garder Kurti en ligne” comprendre que le président Aleksandar Vucic était tout à fait sérieux lorsqu’il a déclaré que la Serbie ne permettrait pas un autre pogrom au Kosovo.

Une déclaration de Pristina indique que la police du Kosovo a le droit de « contrôler la situation sécuritaire et faire respecter la loi dans tout le pays » et que son déploiement à Mitrovica fait partie de « les mesures nécessaires, raisonnables et légales pour faire respecter la loi et les décisions des organes de l’État du Kosovo ».

Le porte-parole de la police régionale, Besim Hoti, a déclaré au quotidien de Belgrade Politika que “il n’y a aucune raison de s’inquiéter” et que le déploiement était “préventif” pour assurer la sécurité des Albanais de souche dans la ville à majorité serbe.

Les troupes de l’OTAN ont pris le contrôle du Kosovo après avoir bombardé la Serbie pendant 78 jours en 1999. Le gouvernement provisoire d’origine albanaise a déclaré son indépendance en 2008, ce que Belgrade refuse de reconnaître.

Les tensions actuelles ont commencé fin juillet, lorsque Kurti a annoncé l’interdiction des plaques d’immatriculation serbes, citant l’accord de Bruxelles. La Serbie s’y est opposée, affirmant qu’il n’avait appliqué aucune des dispositions du document. Pristina a reculé le mois dernier, sous la pression des États-Unis et de l’UE, mais Vucic a déclaré qu’il attendait plus “temps difficiles” en avant.