La police slovaque lance des gaz lacrymogènes alors que des manifestants anti-Covid entrent au parlement à Bratislava

Vendredi, une foule de centaines de personnes s’est rassemblée devant le parlement national du pays, certains se frayant un chemin à l’intérieur et la police anti-émeute a déployé des gaz lacrymogènes.

On pouvait entendre des manifestants scander « gestapo » tout en tenant des banderoles disant « arrêtez le fascisme corona » car les amendements de restriction de Covid proposés par le gouvernement ont été débattus par le parlement. Les modifications donneraient aux personnes vaccinées contre Covid un accès plus facile aux espaces publics comme les restaurants, les cafés ou les événements de masse.

Plusieurs manifestants ont lancé du ketchup et des œufs dans le bâtiment du parlement, selon des informations locales. Des vidéos publiées en ligne montraient des policiers anti-émeute alignés devant le bâtiment alors qu’un nombre croissant de manifestants se rassemblait devant.

Les manifestations de vendredi ne sont pas un événement isolé, avec des manifestations contre les bordures Covid-19 de l’État qui ont éclaté mercredi près d’un passage hongro-slovaque, ainsi que dans une ville frontalière du nord près de la Tchéquie. Une cinquantaine de manifestants ont perturbé la circulation en formant une chaîne humaine pour protester contre les récentes lois qui obligent les navetteurs non vaccinés à présenter un test PCR datant de moins d’une semaine à la frontière slovaque, selon des informations locales.

La Slovaquie a eu recours à des mesures créatives dans le but d’augmenter les taux de vaccination contre les coronavirus dans le pays. L’une des incitations récentes était une loterie de vaccins, avec plus de 2 millions d’euros à gagner. Des prix seraient également disponibles pour les Slovaques qui convainquent les autres de se faire vacciner, y compris des sommes importantes si les personnes âgées pouvaient être influencées.

Le déploiement du vaccin dans le pays est considérablement lent par rapport aux autres membres de l’UE. Les chiffres de Our World in Data montrent qu’au 22 juillet, moins de 41 % de la population slovaque avait reçu une injection et environ un tiers était complètement vacciné.

Depuis le début de la pandémie, la Slovaquie a enregistré un peu plus de 392 000 cas, tandis que plus de 12 500 ont succombé au virus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

