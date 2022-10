La police slovaque découvre le corps d’un tireur impliqué dans un crime de haine présumé

La police slovaque a déclaré jeudi avoir trouvé le corps d’un suspect qui aurait tué deux personnes la veille dans la capitale, ce que certains responsables suggèrent comme un crime de haine.

Deux hommes ont été tués et une femme a été blessée mercredi soir près ou dans un bar, qui est un endroit populaire pour la communauté LGBTQ locale au centre-ville de Bratislava.

L’université Comenius de Bratislava a déclaré que l’une des deux victimes était une étudiante.

La police a déclaré qu’elle enquêtait mais n’a pas fourni de détails sur le motif de la fusillade. Ils ont également déclaré que les autorités avaient trouvé le corps du suspect, mais n’ont pas immédiatement donné plus de détails.

La présidente Zuzana Caputova et le Premier ministre Eduard Heger ont condamné le meurtre et ont suggéré qu’il s’agissait peut-être d’un crime de haine.

“Quand je dis que la Slovaquie est un pays libre et démocratique, je le pensais”, a déclaré Heger jeudi. “Il est inacceptable que quiconque ait peur de son mode de vie”, a-t-il déclaré.

“Aucune forme d’extrémisme n’est acceptable.”

Caputova et Heger ont présenté leurs condoléances aux proches des victimes.

“Nous devons ensemble vaincre la haine et le mal”, a déclaré Caputova, ajoutant que ses pensées vont aux victimes et “ceux qui ne se sentent plus en sécurité après cela”.

Caputova et Heger ont appelé les autres politiciens à choisir soigneusement leurs mots lorsqu’ils parlent des minorités. Certains politiciens, y compris de la coalition au pouvoir, ont déjà fait des commentaires désobligeants sur la communauté LGBTQ.

“Je n’arrête pas de dire depuis trois ans que les mots sont aussi des armes”, a déclaré Caputova. “Que nous, les politiciens, sommes responsables de chaque mot que nous disons. Pourtant, tant de gens ici remplissent impitoyablement l’espace de haine.”

Le ministre de l’Intérieur, Roman Mikulec, a déclaré que cela s’était passé sur un site “où la minorité LGBTQ avait l’habitude de se rencontrer et de rechercher la sécurité”.

“Toute manifestation d’extrémisme contre cette minorité ou toute autre est inacceptable et n’a pas sa place dans notre société”, a déclaré Mikulec.

Selon les médias slovaques, le suspect a publié sur Twitter un document raciste plein de haine envers les juifs et les personnes LGBTQ et des messages sur la fusillade. Le compte a été bloqué jeudi.