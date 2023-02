La police s’excuse pour la catastrophe de Hillsborough et admet sa négligence

La police britannique a présenté des excuses pour son rôle dans la catastrophe de Hillsborough en 1989 qui a entraîné la mort tragique de 97 fans de football. C’est la première fois que la police s’excuse pour la catastrophe et la façon dont les familles des victimes ont été traitées. Les excuses surviennent six ans après qu’un rapport de 2017 dirigé par James Jones a documenté une mauvaise réponse de la police à la tragédie. Jones a également travaillé sur un rapport de 2012 qui a révélé l’irresponsabilité de la police lors de l’incident.

Au total, 97 personnes ont été tuées et plus de 700 fans ont été blessés lors de cet horrible incident. La catastrophe a eu lieu avant un match de demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest. Malgré les premières suggestions selon lesquelles le hooliganisme était à blâmer pour la tragédie, la police de la région a été directement impliquée dans l’incident.

David Duckenfield, le policier responsable pendant le match, a ordonné à tort l’ouverture d’une porte pour tenter de réduire la surpopulation. Le mouvement, cependant, s’est avéré fatal car des centaines de personnes ont été écrasées dans le processus. Les officiels du match ont évidemment abandonné le match et il a été rejoué à un endroit différent.

Cependant, Duckenfield et ses collègues de la police ont blâmé les fans de Liverpool pour la catastrophe afin de détourner le blâme d’eux-mêmes.

Un responsable de la police admet avoir échoué les victimes et leurs familles

Le directeur général du College of Policing Andy Marsh a publié une déclaration d’excuse concernant la situation. “La police a profondément laissé tomber les personnes endeuillées par la catastrophe de Hillsborough pendant de nombreuses années et nous sommes désolés que le service se soit si mal trompé”, a déclaré Marsh.

“Les défaillances de la police ont été la principale cause de la tragédie et ont continué à gâcher la vie des membres de la famille depuis. Lorsque le leadership était le plus nécessaire, les personnes endeuillées étaient souvent traitées de manière insensible et la réponse manquait de coordination et de surveillance.

La police apporte également des changements au sein du système

Marsh a également affirmé que des changements se produiront au sein du système de police, y compris un nouveau code de déontologie. «Les changements incluent toutes les forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles signant une charte acceptant de reconnaître quand des erreurs ont été commises et de ne pas chercher à défendre l’indéfendable; une politique éthique renforcée qui fait de la franchise un thème clé, et de nouvelles directives pour les agents spécialisés qui soutiennent les familles lors d’une tragédie », a déclaré Marsh.

Personne n’a jamais été condamné en relation avec la catastrophe de Hillsborough. Duckenfield avait déjà été accusé d’homicide involontaire coupable par négligence grave pour ses actes, mais a été acquitté en 2019.

Photo: Imago