La police s’excuse et paie un évangéliste chrétien qui a été arrêté deux fois à tort

La police britannique s’est excusée et a versé 10 000 £ de dommages et intérêts à une évangéliste chrétienne qui a contesté ses multiples arrestations en 2020.

La police métropolitaine de Londres a reconnu qu’ils étaient tombés “en dessous des normes” dans une récente lettre à Hatun Tash, 40 ans, qui a été arrêté à tort deux fois alors qu’il prêchait au Speakers ‘Corner à Hyde Park à Londres, selon un vendredi annonce du Christian Legal Center.

“Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter mes excuses pour la détresse que vous avez subie à la suite de ces incidents”, a écrit Andy O’Donnell, de l’Unité des actions civiles de la Direction de la police métropolitaine des normes professionnelles.

“J’espère que le règlement de cette réclamation et cette reconnaissance de l’impact de ce qui s’est passé vous permettront de mettre ces incidents derrière vous”, a ajouté O’Donnell.

Tash, qui fait partie d’un groupe appelé Defend Christ Critique Islam (DCCI), a souvent pris la parole dans le parc et a parfois suscité des réactions négatives pour avoir débattu publiquement de l’islam et du Coran, y compris un incident au cours duquel elle aurait été poignardée au visage par des extrémistes islamiques.

Lorsque Tash s’est approchée de la police, elle a été arrêtée à plusieurs reprises et accusée d’avoir rompu la paix ou d’une infraction similaire, selon le Times de Londres.

Tash a intenté une action en justice contre Scotland Yard après avoir été détenue pendant 24 heures avant d’être libérée sans être inculpée. Il était “assez clair” qu’elle n’aurait pas dû être arrêtée du tout et que sa détention était illégale, selon son équipe juridique.

“La police aurait dû protéger sa liberté d’expression en amenant plus d’officiers au Speakers’ Corner pour faciliter ses droits”, a déclaré son équipe juridique dans un communiqué.

Andrea Williams, qui est directrice générale du Christian Legal Centre, a salué le déménagement de la police de Londres. “Ce versement à Hatun est un rare aveu de la part de la police qu’elle s’est trompée”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Hatun est une femme intrépide et passionnée qui aime Jésus et qui a de l’amour et de la compassion pour les personnes de tous horizons avec qui elle débat et veut atteindre l’évangile, ce qui a transformé sa vie”, a-t-elle ajouté.