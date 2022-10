La police s’est moquée d’un homme noir asthmatique menotté qui avait des douleurs à la poitrine. Il a eu une crise cardiaque et est mort.

Un homme noir asthmatique est décédé lors d’une arrestation après que des policiers se soient moqués de ses plaintes de douleurs à la poitrine.

Ian Taylor a dit à la police de Londres : “Je vais mourir”, et un officier a dit que c’était “un tas d’absurdités”.

Taylor est décédé quelques heures plus tard et l’officier ne s’est pas excusé auprès de la famille de Taylor.

Un nouveau rapport a montré qu’un homme noir asthmatique est décédé lors d’une arrestation après que des policiers ont rejeté ses plaintes de douleurs à la poitrine comme “absurdes”.

La prévention des décès futurs d’un coroner récemment publiée rapport décrit comment Ian McDonald-Taylor, 54 ans, a été arrêté par la police à Brixton, dans le sud de Londres, le 29 juin 2019, après une “altercation physique”.

La police arrête McDonald-Taylor et le menotte alors qu’il est allongé sur le trottoir. Il a rapidement commencé à se plaindre de douleurs à la poitrine et de difficultés respiratoires.

McDonald-Taylor, qui était connu pour avoir un asthme sévère et une maladie pulmonaire obstructive chronique, a répété des phrases aux agents, enregistrées sur des images portées par le corps, telles que “Je m’évanouis” et “Je vais mourir. Lève-moi maintenant .” dit le rapport.

Il a déclaré qu’un agent de police, dont le nom a été expurgé, a contacté un sergent par radio et a déclaré : “Il est actuellement par terre en train de jouer tout le pauvre moi, pauvre moi ; il va devoir aller à l’hôpital bien sûr, ” et a dit plus tard, “Il dit qu’il a des douleurs à la poitrine, il ne peut pas respirer bla bla; c’est un tas d’absurdités, mais on y va.”

Quelques instants après cette interaction, McDonald-Taylor a fait un arrêt cardiaque et est décédé dans un hôpital local quelques heures plus tard.

Sa cause de décès a été enregistrée comme un arrêt cardiaque, un asthme aigu, le stress situationnel, les maladies cardiaques et la déshydratation.

Le rapport du coroner principal Andrew Harris a déclaré que l’officier anonyme “ne pouvait pas se résoudre à s’excuser auprès de la famille”.

Lors de l’enquête sur la mort de McDonald-Taylor, son cousin, Michael Cooper, a déclaré: “Regarder la séquence vidéo d’Ian se battant pour respirer et implorant désespérément de l’aide, mais être renvoyé et même moqué par des policiers, est tout à fait dévastateur.” Selon les médias locaux MyLondon,

“La police est formée pour faire face à des situations comme celle-ci, mais ils n’ont pas fait ce que n’importe qui d’autre aurait fait et l’ont conduit à un hôpital situé à trois minutes”, a déclaré Cooper.

“Combien de morts faudra-t-il encore avant que la police ne prenne au sérieux un homme noir qui dit qu’il ne peut pas respirer?”

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a a dit que le policier ne s’est pas comporté “d’une manière qui justifierait l’ouverture d’une procédure disciplinaire”.