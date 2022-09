BELGRADE, Serbie (AP) – La police serbe a interdit mardi une marche des fiertés prévue dans le cadre d’événements paneuropéens LGBTQ qui se tiennent cette semaine à Belgrade, invoquant un risque d’affrontements avec des militants anti-gay d’extrême droite. Les organisateurs ont juré de faire appel de l’interdiction.

Les groupes conservateurs de l’Église orthodoxe pro-serbe, qui défilent sans entrave depuis des semaines dans les rues de la capitale serbe pour protester contre les événements LGBTQ, avaient programmé une nouvelle manifestation pour le 17 septembre, le jour du défilé de la fierté. La police a également interdit cette manifestation anti-gay.

“Après l’évaluation de la sécurité, il a été déterminé qu’il existe un risque élevé que la sécurité des participants aux deux (marches) sur les itinéraires annoncés soit mise en danger, ainsi que la sécurité des autres citoyens”, a déclaré la police dans un communiqué.

Le président populiste de Serbie avait précédemment averti que la marche de la Gay Pride serait interdite.

Les organisateurs d’EuroPride, le plus grand événement annuel Pride en Europe – qui comprend une semaine de festivités – ont déclaré qu’ils espéraient que leur recours en justice contre l’interdiction serait accepté et qu’ils organiseraient les festivités comme prévu.

“Belgrade Pride utilisera tous les moyens disponibles pour annuler cette décision”, indique leur communiqué.

Après l’annonce de l’interdiction, des militants homosexuels ont hué et raillé la Première ministre serbe Ana Brnabic, qui est ouvertement lesbienne mais a été accusée par la communauté homosexuelle serbe de ne rien faire pour améliorer son statut. Elle a assisté à une conférence sur les droits de l’homme qui faisait partie des événements LGBTQ d’une semaine.

La commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a déclaré que les autorités serbes devraient lever l’interdiction de la marche et protéger les participants. Le Conseil de l’Europe est le principal organe européen des droits de l’homme.

“Il est très regrettable que les autorités serbes aient décidé d’interdire la marche EuroPride prévue le 17 septembre”, a déclaré Mijatovic dans un communiqué. “Des semaines d’incertitude concernant la tenue de cette marche ont envoyé un mauvais message au public et ont fait place à une rhétorique haineuse et à davantage de menaces contre les personnes LGBTI, y compris de la part de chefs religieux”

Les membres de l’Association européenne des organisateurs de la fierté ont choisi la capitale de la Serbie il y a trois ans pour accueillir l’événement annuel, espérant que cela représenterait une percée majeure pour un pays slave traditionnellement conservateur et fortement influencé par l’Église orthodoxe.

Les groupes de défense des droits de la Serbie ont exhorté leurs partisans à rejoindre la marche des fiertés dans le cadre d’une lutte pour la démocratie qui, selon eux, est menacée par le régime autocratique du président Aleksandar Vucic. La Serbie cherche officiellement à devenir membre de l’Union européenne – et s’est engagée à renforcer les droits des LGBTQ – mais se rapproche depuis des années de l’orbite politique de la Russie.

Plusieurs responsables de l’UE ont déclaré qu’ils se joindraient aux événements LGBTQ, tandis que ceux qui appelaient le gouvernement serbe à annuler l’interdiction précédemment annoncée comprenaient le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Vucic, qui a averti pendant des semaines que la marche des fiertés serait interdite, a déclaré que la police ne pouvait pas faire face à d’éventuelles émeutes de groupes de droite contre la marche des fiertés au milieu d’une crise concernant les relations avec la province séparatiste du Kosovo en Serbie ainsi que la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine.

“Dans la situation géopolitique actuelle et les tensions dans la région, des affrontements insensés dans les rues de Belgrade rendraient la position de notre pays plus difficile, (et) mettraient en danger la sécurité des participants aux marches, ainsi que celle des autres citoyens”, a déclaré l’intérieur serbe. a déclaré le ministre Aleksandar Vulin.

Dusan Stojanovic, Associated Press