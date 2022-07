La police serbe démantèle un gang de passeurs et retrouve des migrants

BELGRADE, Serbie (AP) – La police serbe a démantelé un gang de passeurs près de la frontière avec la Hongrie tôt mardi et a trouvé diverses armes et des centaines de passeports et autres documents pris à des migrants tentant d’atteindre l’Europe occidentale, ont déclaré des responsables.

La police a également découvert 120 migrants, dont des femmes et des enfants, lors de l’opération dans la région de Mali Horgos, selon un communiqué.

L’opération de mardi est la deuxième du mois contre les passeurs le long de la frontière avec la Hongrie, voisine de l’Union européenne de la Serbie. L’intensification des activités policières a suivi un affrontement dans la région début juillet qui a fait un mort.

La police a déclaré avoir trouvé des armes à feu et d’autres armes chez les passeurs.

“Tout être humain sur notre territoire a le droit d’être respecté et à la dignité”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin.

Des personnes fuyant la violence ou la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie ont été bloquées par la frontière hongroise dans l’espoir de traverser le pays des Balkans et de se déplacer plus à l’ouest.

Se faufiler au-dessus de la frontière nord de la Serbie prend souvent des mois parce que la Hongrie a érigé deux rangées de barbelés et déployé une sécurité renforcée. Les migrants se tournent donc souvent vers les passeurs afin de poursuivre leur voyage vers les nations les plus prospères de l’UE.

Les migrants sont régulièrement confrontés à des périls lors de leurs longs voyages vers une vie meilleure. Depuis la Serbie, les migrants traversent également la Croatie, la Bosnie ou la Roumanie.

___

Suivez la couverture d’AP sur les problèmes de migration sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press