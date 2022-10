La police serbe arrête des passeurs de migrants, trouve des armes et de l’argent

BELGRADE, Serbie (AP) – La police spéciale serbe a effectué mercredi une descente dans un camp de fortune près de la frontière avec la Hongrie où ils ont trouvé 200 migrants, arrêté des passeurs et confisqué des armes et de l’argent.

L’opération policière à Srpski Krstur, près de la rivière Tisa qui longe la frontière avec la Hongrie, intervient deux jours seulement après que la Serbie, la Hongrie et l’Autriche ont convenu de prendre des mesures conjointes pour freiner l’afflux accru de migrants dans leur pays et plus loin en Europe.

La police a déclaré dans un communiqué que certaines des personnes trouvées dans le camp ont été transférées dans des installations gérées par l’État, tandis que d’autres ont été traduites devant les procureurs pour faire face à des poursuites judiciaires pour trafic de personnes, d’armes et de drogue, et pour avoir commis des actes de violence.

Il n’était pas immédiatement clair combien de personnes feront face à des poursuites judiciaires. La police a également déclaré avoir trouvé trois armes de poing, un fusil automatique, des couteaux, des machettes et de l’argent, tandis que des photos de la scène montraient des policiers spéciaux fouillant le camp de tentes et escortant une colonne de migrants.

“La Serbie n’a pas été et ne sera jamais une région où viennent s’installer des criminels et des racailles, qui trafiquent des êtres humains et gagnent de l’argent grâce à leurs difficultés et à leur chagrin”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin.

Lors d’une réunion en Hongrie plus tôt cette semaine, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche ont déclaré qu’elles élaboreraient un plan d’action conjoint sur la manière de contrer une augmentation apparente des arrivées de personnes fuyant les guerres ou la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie.

On pense que des centaines, voire des milliers de personnes campent en Serbie près de la frontière hongroise, cherchant l’aide de passeurs pour traverser et se diriger vers l’Europe occidentale. La Hongrie a installé un double grillage le long de la frontière pour empêcher les migrants d’entrer.

