BELGRADE, Serbie (AP) — La police serbe a arrêté six personnes et saisi des armes automatiques après qu’une fusillade entre migrants près de la frontière tendue entre le pays et la Hongrie a tué trois personnes et en a blessé une.

La police a déclaré vendredi soir avoir arrêté quatre ressortissants afghans et deux ressortissants turcs soupçonnés de possession illégale d’armes à feu et d’explosifs. Il n’était pas précisé dans l’immédiat s’ils seraient également accusés de la fusillade.

Les affrontements présumés entre groupes de migrants se sont produits tôt vendredi dans des entrepôts agricoles abandonnés près du village d’Horgos. La police a effectué une descente sur place et saisi deux fusils automatiques et des munitions. Ils ont également retrouvé 79 migrants et les ont transférés vers des centres d’accueil, précise le communiqué.

Les rapports faisant état de violences et de fusillades sont devenus monnaie courante près de la frontière entre la Serbie et la Hongrie, pays membre de l’Union européenne. Des milliers de migrants campent dans la région, cherchant un moyen de traverser avec l’aide de passeurs.

La police serbe a effectué des descentes dans la zone frontalière à plusieurs reprises au cours des derniers mois, arrêtant des passeurs présumés et confisquant des armes. Le président Aleksandar Vucic a déclaré vendredi que la Serbie pourrait faire appel à l’armée “pour résoudre ce problème”, a rapporté la télévision d’État RTS.

La zone frontalière serbo-hongroise se situe sur la route migratoire terrestre des Balkans vers l’Europe occidentale, qui mène de la Turquie à la Grèce et à la Bulgarie, puis à la Macédoine du Nord, à la Serbie ou à la Bosnie.

Le gouvernement hongrois, résolument anti-immigration, a érigé une clôture en barbelés à la frontière avec la Serbie pour arrêter l’afflux. Toutefois, les bandes de passeurs se sont multipliées dans la zone frontalière, s’affrontant souvent pour le contrôle.

