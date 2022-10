La police secrète chinoise a envahi les côtes américaines (défenseur des droits de l’homme)

Selon un défenseur des droits de l’homme, les commissariats de police à l’étranger signalés par la Chine et leurs opérations visant à persuader les citoyens de retourner dans leur pays d’origine marquent une expansion dangereuse de la portée internationale du régime.

Safeguard Defenders, une organisation panasiatique de défense des droits humains, a publié un enquête le mois dernier détaillant une campagne chinoise de lutte contre les crimes de “fraude et fraude aux télécommunications” commis par ses citoyens vivant à l’étranger. Le rapport indique que le Parti communiste chinois (PCC) a établi au moins 54 postes de police dans 30 pays différents, dont les États-Unis.

“Je pense que cela montre à quel point le PCC devient effronté et à quel point il a peu de considération pour les autres gouvernements”, a déclaré Laura Harth, directrice de campagne de Safeguard Defenders, à Fox News. “C’est en violation du droit international, c’est en violation de la souveraineté territoriale.”

Les postes de police sont principalement situés en Europe occidentale, mais quatre se trouvent en Amérique du Nord, dont un à New York, selon le rapport. Ils permettent aux autorités chinoises de “mener des opérations de police sur le sol étranger”, a déclaré Hart.

“De toute évidence, cela montre à quel point certains gouvernements sont inconscients, naïfs ou choisissent d’être à ce stade”, a déclaré Harth à Fox News. “Les autorités européennes manquent cruellement de sensibilisation et de volonté d’agir ou même d’examiner la question.”

Depuis le lancement de la campagne en avril 2021, 230 000 ressortissants chinois ont été « persuadés de rentrer » chez eux pour faire face à des poursuites pénales, selon le ministère chinois de la Sécurité publique.

“Une grande partie de cette campagne de répression policière transnationale vise également à faire taire la communauté, à faire taire la dissidence, à s’assurer que les gens ont suffisamment peur”, a déclaré Harth à Fox News.

Parmi les tactiques signalées utilisées pour contraindre les ressortissants chinois à rentrer, on peut citer la menace et l’intimidation des membres de la famille en Chine. Les enfants d’un suspect peuvent se voir interdire d’aller à l’école, les comptes bancaires de leur famille peuvent être gelés et leurs biens confisqués.

“Ils vont interroger les gens, peut-être détenir des gens”, a déclaré Harth. “Il y a aussi la culpabilité par association. Il y a des témoignages de personnes poursuivies ou arrêtées pour les accusations présumées contre les membres de leur famille” à l’étranger.

La Chine “fera vraiment n’importe quoi pour les convaincre de persuader les membres de leur famille de revenir”, a-t-elle ajouté. “Rien ne semble être trop impressionnant ou trop dur” pour le PCC.

Si ces tactiques échouent, le PCC déploiera ses officiers internationaux pour approcher directement le suspect comme moyen de « persuasion », selon Harth.

“C’est un message clair à quiconque cherche à quitter la Chine, ayant déjà quitté la Chine, que vous n’êtes en sécurité nulle part”, a-t-elle déclaré.

Les missions d’extradition signalées par la Chine fonctionnent à l’insu ou sans l’approbation du gouvernement local, a déclaré Harth à Fox News.

“C’est évidemment complètement illégal. Il ne s’agit pas d’une coopération policière internationale régulière”, a-t-elle déclaré. “Ceux-ci ont été mis en place à l’insu des autorités locales, sans aucune demande.”

Le gouvernement chinois a prétendu que le les gares offrent des services à ses citoyens vivant à l’étranger, comme le renouvellement des cartes d’identité et des permis de conduire, a déclaré l’ambassade de Chine à The Irish Times. Bien que cela puisse être vrai en partie, a déclaré Harth, les stations sont largement utilisées pour renforcer les capacités d’application de la loi de la Chine à l’étranger.

“Nous savons qu’ils s’appuient sur un réseau existant d’organisations de travail du Front uni”, a déclaré Harth. “Cela peut s’aggraver très rapidement, s’il n’est pas arrêté dès le début.”