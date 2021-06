Une force de POLICE s’est référée à un chien de garde pour l’enquête sur la mort d’un mannequin qui aurait eu un « harceleur ».

La police du Derbyshire a confirmé s’être référée à l’IOPC après que Gracie Spinks, 23 ans, a été retrouvée morte à Duckmanton dans le Derbyshire vendredi matin.

Gracie Spinks a été retrouvée morte dans le village de Duckmanton, Derbys

La police a été accusée de ne pas avoir enquêté sur une cache d’armes trouvée à 100 mètres de l’endroit où Gracie Spinks a été tuée

La force a refusé d’indiquer les raisons du renvoi, et il n’est pas clair si c’est à cause d’un contact antérieur avec Mlle Spinks et un harceleur présumé.

Il aurait également pu être renvoyé pour des armes qui ont été remises à la police du Derbyshire, qui n’ont pas été confirmées comme étant liées à sa mort.

Des amis ont affirmé que le modèle avait été dérangé par un homme qui était «obsédé par elle» et qu’elle avait peut-être déposé une ordonnance d’interdiction après qu’il ait continué à se présenter aux écuries où elle était allée monter.

Hier, nous avons révélé qu’une marcheuse avait trouvé un sac à dos rempli d’armes à seulement 100 mètres de l’endroit où elle avait été tuée.

La locale Anna White a révélé qu’elle était tombée sur deux énormes couteaux et une hache dans un sac à dos sur la piste d’un fermier il y a six semaines.

La police du Derbyshire a confirmé qu’elle avait fait le renvoi, une porte-parole de l’IOPC ajoutant: «Nous avons été informés qu’un renvoi est effectué par la force.

« Quand nous le recevrons, nous procéderons à une évaluation pour déterminer les mesures supplémentaires dont nous avons besoin. »

Le contenu du sac comprenait une hache, un marteau, du Viagra et une note disant : « Ne mens pas. »

Les amis de Gracie ont collecté des fonds pour s’occuper de son cheval bien-aimé après sa mort Crédit : pixel8000

Des amis dévastés du mannequin Gracie ont également créé une page de collecte de fonds pour aider à prendre soin de son cheval.

Les sympathisants ont recueilli jusqu’à présent plus de 6 937 £ qui, selon la talentueuse cavalière et la famille du mannequin, seront utilisés pour son cheval bien-aimé Paddy.

Une veillée pour le joueur de 23 ans devrait avoir lieu la semaine prochaine, le 28 juin.

Son amie Abbey Griffin, qui a lancé la page GoFund me, a déclaré: « Gracie était une belle fille, à seulement 23 ans, elle avait déjà touché la vie de tant de gens et quels magnifiques souvenirs elle laisse derrière elle.

« Juste pour vous faire savoir que tous les dons seront remis à la famille de Gracie pour prendre soin de Paddy, son cheval qu’elle laisse derrière elle. C’est à la demande de sa famille. Merci à tous. »

Elle a ajouté: « Si vous connaissiez Gracie, vous sauriez aussi qu’elle était folle de chevaux et qu’elle avait le plus beau cheval appelé Paddy qu’elle aimait beaucoup. »

Des pages ont été créées pour les dons Crédit : Gofundme

Elle a été retrouvée dans un champ vendredi matin dans le village pittoresque de Duckmanton, près de Chesterfield Crédit : BPM

Gracie a été retrouvée mourante dans un champ vendredi matin dans le village pittoresque de Duckmanton, près de Chesterfield, dans le Derbyshire, dans un présumé meurtre-suicide.

Il est entendu qu’elle avait été harcelée par un harceleur et avait pris une injonction contre lui, selon ses proches.

Le corps d’un homme dans la trentaine a été retrouvé peu de temps après dans des champs à 800 mètres de là.

Les ambulanciers paramédicaux ont désespérément essayé de sauver la vie de Gracie, mais elle est décédée tragiquement sur les lieux, à huit kilomètres de sa maison familiale à Old Whittington.

Des amis au cœur brisé de l’aspirant événement et cavalier d’obstacles ont raconté comment elle avait récemment été « dérangée par un homme étrange qui était totalement obsédé par elle ».

L’un d’eux, qui a refusé d’être nommé, a déclaré au Sun : « Nous savons qu’elle avait un harceleur mais ne savions pas qui il était. Nous avons entendu dire qu’elle avait pris une injonction contre lui parce qu’il devenait un véritable ravageur.

« C’est une belle jeune femme, très populaire, et il était obsédé par elle et n’arrêtait pas de fréquenter les écuries. Il était amoureux d’elle.

Un cordon de police est toujours sur place aujourd’hui. Mais une partie a été levée permettant aux propriétaires de chevaux dans le domaine où vit Paddy de s’occuper du hongre bai et du leur.

Abbey, rendant hommage à son amie, a déclaré: « Elle était une personne attentionnée et aimante et était toujours heureuse d’aider. Elle était aussi tellement têtue et elle défendait toujours ce qui était juste.

« Bien qu’aucune somme d’argent ne puisse jamais ramener Gracie, je vous demande de faire un don de tout ce que vous pouvez. Nous t’aimons tous si tendrement Gracie, tiens-toi bien là-haut !

Le sympathisant Lawson Howling, parmi des centaines, a écrit : « Il est difficile d’exprimer le sentiment de perte subi par tant de personnes.

« Elle rayonnait de chaleur et de gentillesse. La voir vient égayer votre journée. Un monde aussi cruel ne la méritait pas. Mes plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille. «

Kirstie Akeroyd a ajouté: « Repose en paix Gracie, puisses-tu continuer à galoper dans le ciel. »

Mystère alors qu’une femme retrouvée mortellement blessée dans un champ et le corps d’un homme retrouvé à proximité alors que les villageois ont dit de rester à l’intérieur

Vous pouvez faire un don à la page de Gracie ici.