La police se précipite dans une manifestation à Bruxelles avec des camions et fait exploser des manifestants avec des canons à eau (VIDEOS)

La fête du poisson d’avril « La Boum » du mois dernier a attiré des milliers de personnes à un concert inexistant dans la capitale belge de Bruxelles, pour un rassemblement qui s’est transformé en une manifestation impromptue contre les restrictions du pays contre les coronavirus. La police a sévèrement réprimé le rassemblement et des séquences vidéo choquantes ont montré des flics à cheval tondre les participants au sol.

Les fêtards sont retournés dans les bois de La Cambre samedi pour montrer leur mécontentement face aux restrictions en cours de la Belgique. Alors que le verrouillage du pays a été assoupli le mois dernier, des limites strictes sur les rassemblements restent en place.

La foule a dansé et applaudi, mais leur célébration a été de courte durée. La police est rapidement descendue sur le parc et a ordonné aux manifestants et aux fêtards de partir.

Ceux qui sont restés ont été accueillis par une démonstration surprenante du pouvoir policier. Des camions-citernes ont roulé à grande vitesse vers le rassemblement, faisant exploser les manifestants avec des jets d’eau alors qu’ils séparaient la foule.

On ne sait pas combien de personnes ont été blessées ou arrêtées. AP a rapporté qu’au moins une personne avait été emmenée en ambulance, tandis que De Morgen affirmait qu’un homme était inconscient après avoir été frappé avec un canon à eau. Police revendiqué sur Twitter que l’homme n’a pas été heurté par le véhicule lui-même, mais par le jet d’eau. La Libre a également signalé qu’une personne avait été heurtée par un véhicule de police, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit du même homme.

Chassés du parc, certains participants ont allumé des feux à proximité, buvant et chantant en jetant du carburant sur les flammes.

Bien que la manifestation ait suivi le même format que la fête du mois dernier, elle a eu lieu le 1er mai, traditionnellement une journée de protestation de gauche dans le monde. La France a vu des manifestations dans plusieurs villes, avec des policiers à Paris et à Lyon chargeant des foules d’émeutiers tapageurs, dont certains ont brisé les fenêtres et bombardé des officiers avec des projectiles.

