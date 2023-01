La police se joint à la recherche de la panthère nébuleuse disparue au zoo de Dallas

DALLAS (AP) – Un léopard nébuleux disparu a fermé le zoo de Dallas vendredi alors que la police aidait à rechercher l’animal que les responsables ont décrit comme non dangereux et probablement caché quelque part sur le terrain du zoo.

Le petit chat pèse environ 20 à 25 livres (9 à 11 kilogrammes), a déclaré Harrison Edell, vice-président exécutif des soins et de la conservation des animaux au zoo de Dallas. La recherche à l’intérieur du plus grand zoo du Texas s’est concentrée sur les arbres à récurer, ce qu’Edell a déclaré que les léopards assombri aiment grimper.

Le zoo a tweeté que le chat disparu, nommé Nova, était une “situation grave”, mais Edell a déclaré que l’animal ne représentait aucune menace pour les humains.

“Si quoi que ce soit, elle est vraiment nerveuse et a peur des gens”, a déclaré Edell.

Il n’a pas dit comment l’animal s’est échappé de son enclos. Un autre léopard nébuleuse du zoo, la sœur de Nova, était toujours dans son habitat, a déclaré Edell.

Des animaux se sont déjà échappés des enclos du zoo de Dallas. Plus particulièrement, en 2004, lorsqu’un gorille de 340 livres (154 kilogrammes) nommé Jabari a sauté par-dessus un mur et s’est déchaîné pendant 40 minutes, blessant trois personnes avant que la police ne tire et tue l’animal.

The Associated Press