La police sauve 3 enfants de l’Ohio de l’homme de Beach Park – Shaw Local

BEACH PARK – La police a déclaré avoir sauvé trois enfants de l’Ohio d’un homme de Beach Park, qui les aurait emmenés de leur pays d’origine.

Vers 12h30 le 21 janvier, le bureau du shérif du comté de Lake a reçu un appel du parent d’un mineur disparu de Middleton, Ohio. Le parent a déclaré que leurs deux enfants, une fille de 12 ans et une fille de 14 ans, ainsi qu’un ami de leurs filles, un garçon de 15 ans, étaient tous portés disparus.

Le parent a déclaré que l’un des téléphones portables avait été localisé quelque part dans la zone du pâté de maisons 10600 de West Yorkhouse Road à Beach Park, a indiqué la police.

Les répartiteurs du shérif du comté de Lake ont obtenu des informations supplémentaires de l’appelant et ont appris qu’un homme inconnu conduisant une Ford Mustang avait quitté Middleton avec les enfants vers 22h30 le 20 janvier.

Les répartiteurs du shérif ont fouillé une base de données interne et ont trouvé Michael Negron, 19 ans, du bloc 10600 de West Yorkhouse Road, Beach Park, conduisait une Ford Mustang qui correspondait à la description du véhicule vu à Middleton, Ohio, a annoncé la police.

Les adjoints du shérif ont localisé le Ford avec les trois mineurs et Negron dans une station-service dans le quartier de Lewis Avenue et Wadsworth Road à Beach Park.

Negron a été arrêté et emmené à la Division des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté de Lake. Les mineurs ont été emmenés en lieu sûr au Lake County Children’s Advocacy Center.

Une enquête plus approfondie a révélé que Negron communiquait avec le jeune de 12 ans depuis plusieurs semaines sur Fortnite, SnapChat et d’autres plateformes de médias sociaux, a indiqué la police.

Negron s’est rendu dans la région de Middleton, dans l’Ohio, le 18 janvier et a séjourné dans un hôtel, a indiqué la police. On pense qu’il a interagi avec les trois mineurs à plusieurs reprises au cours de son séjour à Middleton. Il est ensuite parti avec les trois mineurs le 20 janvier et s’est rendu à Beach Park. L’un des enfants a envoyé à un parent une description de la voiture dans laquelle ils se trouvaient, ce qui a aidé le bureau du shérif à localiser Negron et les mineurs.

On ne sait pas quelles étaient exactement les intentions de Negron avec les enfants, a déclaré la police.

Après avoir entendu les faits et les circonstances de la situation, le bureau du procureur de l’État du comté de Lake a approuvé un chef d’enlèvement et trois chefs de mise en danger d’enfants.

Negron était détenu à la prison du comté de Lake en attendant une première audience. Des frais supplémentaires sont possibles, a indiqué la police.