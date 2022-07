La police saoudienne arrête un homme qui a aidé un Israélien à se faufiler à La Mecque

Alors que les musulmans de toutes nationalités et origines peuvent entrer à La Mecque, les non-musulmans ne sont pas autorisés car un code de conduite et de comportement très spécifique est exigé de toutes les personnes à l’intérieur de ses frontières, y compris certaines formes de pudeur, de purification rituelle et de prières.

La réaction du public à la visite du journaliste de télévision Gil Tamary a été immédiate sur les réseaux sociaux, les musulmans et les Saoudiens exprimant leur colère face à sa tromperie et son mépris apparent pour le caractère sacré du site.

Dans le clip qui a été diffusé, Tamary et son chauffeur saoudien passent une sortie d’autoroute qui dit que les non-musulmans ne peuvent pas passer, puis passent sous une énorme réplique du Coran qui est la principale porte d’entrée de la ville. “Le rêve est devenu réalité”, dit-il alors qu’ils traversent La Mecque et se dirigent vers le mont Arafat.

La Mecque abrite le sanctuaire le plus sacré de l’Islam, la Kaaba en forme de cube, la maison métaphorique de Dieu située dans la Grande Mosquée de la ville. Le sanctuaire marque le point vers lequel les musulmans pratiquants du monde entier prient cinq fois par jour. C’est aussi la destination ultime du hajj musulman et du petit pèlerinage de la Omra.

Le journaliste et Channel 13 ont répondu sur Twitter après la diffusion du reportage. La chaîne d’information, en hébreu et en arabe, a déclaré que le reportage de Tamary était motivé par la “curiosité journalistique” et le désir de témoigner et de voir les choses de première main. La chaîne israélienne populaire s’est excusée pour toute colère attisée par sa visite, qui s’est produite lors du voyage du président Joe Biden dans la ville voisine de Djeddah. Le Times of Israel a cité une source anonyme proche du dossier disant que les responsables du gouvernement israélien étaient satisfaits des déclarations publiées par la chaîne et son journaliste.