La police saisit une maison au bord de l’eau, des Lamborghini et des millions de dollars de drogue à destination de l’Alberta

Quinze personnes et une entreprise de Calgary ont été accusées à la suite d’une saisie de drogue transfrontalière de 55 millions de dollars. On pense qu’ils apportaient de la cocaïne et de la méthamphétamine produites par des cartels mexicains en Alberta, selon une organisation policière dédiée au crime organisé et grave.

Les équipes d’intervention de l’application de la loi de l’Alberta (ALERT) ont déclaré mercredi que l’enquête avait commencé en 2020 et impliquait la police de Calgary, la sécurité intérieure des États-Unis et des agents de Niagara, en Ontario, en Saskatchewan et à Osoyoos, en Colombie-Britannique.

Quinze personnes font désormais face à plus de 80 accusations.

La méthamphétamine et la cocaïne qui seraient en route vers l’Alberta ont été saisies aux États-Unis et ailleurs au Canada, a déclaré ALERT. L’enquêteur principal Sgt. Tara McNeil a déclaré que les drogues saisies étaient destinées aux « rues de Calgary » et à toute la province.

Parmi les personnes accusées se trouve le Calgarien Talal Fouani, 46 ans, a déclaré McNeil.

En août, Fouani et sa femme ont été abattus dans sa Bentley devant leur maison du sud-ouest de Calgary.

Fouani a survécu, mais sa femme, Nakita Baron, 31 ans, est décédée des suites de ses blessures.

Talal Fouani, à gauche, était en liberté sous caution pour des accusations de crime organisé et de blanchiment d’argent lorsqu’il a été abattu alors qu’il était assis dans sa Bentley garée devant sa maison du sud-ouest de Calgary. L’épouse de Fouani, Nakita Baron, 31 ans, a été tuée. (Instagram/Nakita Baron)

CBC News a appris que Fouani était en liberté sous caution en attendant son procès pour crime organisé. Maintenant, Fouani fait face à des accusations liées au blanchiment de produits du crime, à la participation à une organisation criminelle et à la possession de biens criminellement obtenus, dit ALERT.

Quatorze autres personnes, dont Belal Fouani et une société appelée Fouani Equity Funds Ltd., ont été inculpées d’infractions allant de la participation à une organisation criminelle, l’importation d’une substance contrôlée, le blanchiment des produits du crime et le trafic de drogue.

Mais McNeil dit qu’ALERT allègue qu’un homme du nom de Ricco King, 50 ans, serait la figure de proue de l’organisation criminelle. King fait face à des accusations de trafic, de blanchiment des produits de la criminalité et de participation à une organisation criminelle.

Armes à feu et drogues saisies par ALERT exposées. (Mike Symington/CBC)

McNeil a déclaré que deux manoirs de plusieurs millions de dollars – à Halifax et à Niagara-on-the-Lake – appartenant à King ont été placés sous contrôle judiciaire.

McNeil a déclaré que tous les accusés avaient été inculpés à Calgary et que leurs affaires judiciaires seraient jugées dans la ville.

McNeil a déclaré qu’ils pensaient que les drogues provenaient du Mexique et que “l’organisation criminelle” avait établi des liens avec des cartels dans ce pays. Cependant, elle a déclaré que l’organisation n’avait pas de nom et n’était pas définie par l’âge ou la race.

“C’était un groupe de personnes qui travaillaient ensemble pour le bénéfice du groupe et pour gagner le plus d’argent possible et importer autant de médicaments que possible”, a-t-elle déclaré.

ALERT a déclaré que ces véhicules avaient été saisis dans le cadre du projet Cobra. (ALERTE)

ALERT a surnommé l’enquête “Projet Cobra”.

Dans un communiqué de presse, ALERT a déclaré que de la méthamphétamine et de la cocaïne à destination de l’Alberta avaient été saisies au Wyoming, à Los Angeles, à Lake Koocanusa, en Colombie-Britannique, et à North Battleford, en Saskatchewan. De la drogue a également été saisie à Calgary.

« Les chiffres sont stupéfiants… 55 millions de dollars en drogues interceptées, soit près d’une tonne métrique de méthamphétamine destinée aux collectivités de l’Alberta », a déclaré le surintendant. Marc Cochlin, directeur général d’ALERT.

“La quantité de dommages que cette montagne de méthamphétamine apporte à nos communautés est très inquiétante.”

ALERT indique que 928 kilogrammes de méthamphétamine et six kilogrammes de cocaïne ont été interceptés, et qu’environ 7 millions de dollars de biens ont été saisis ou placés sous contrainte criminelle.

Une maison de 3,5 millions de dollars à Niagara-on-the-Lake, deux Lamborghini, une Porsche et des voitures classiques font partie des biens sous contrôle criminel. Ce sont tous les profits d’un crime organisé, a déclaré Cochlin.

Dix-neuf armes à feu ont également été saisies, dont des armes de poing, des fusils, des mitraillettes et des silencieux.

Trois personnes font face à plus de cinq chefs d’accusation en lien avec le projet Cobra :

William Whiteford, 39 ans, du comté de Leduc, accusé de 20 infractions.

Elias Ade, 38 ans, de Calgary, accusé de 12 infractions.

Jarett Mackenzie, 32 ans, de Calgary, accusé de 6 infractions.

Cochlin a déclaré qu’il croyait que ce buste était l’un des, sinon le plus grand, buste de drogue de l’histoire de l’Alberta.