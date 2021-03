Au cours d’opérations successives menées à travers l’Espagne depuis le début de l’année, la police a également saisi un bateau en fibre de verre de 15 mètres d’une valeur de plus de 300000 €, plus de 400 kg de cocaïne, 700 kg de haschich, 100000 € en espèces, quatre véhicules de luxe et plusieurs montres de luxe. Ils ont également gelé quatre comptes bancaires et saisi un bien.

