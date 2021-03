Plus de 80 chiens présumés volés ont été saisis et six personnes arrêtées sur un site de voyageurs du Suffolk en relation avec une série de vols d’animaux de compagnie.

Les animaux ont été découverts lors d’une fouille de 10 heures sur le site à la périphérie d’Ipswich samedi après-midi.

Trois femmes, âgées de 35, 41 et 46 ans, deux hommes de 34 ans et un homme de 38 ans ont tous été arrêtés, soupçonnés de complot en vue de voler les 83 chiens.

Tous les six, tous originaires d’Ipswich, restent au centre d’enquête de la police de Martlesham pour être interrogés.

Quatre personnes ont également été condamnées à une amende lors de la perquisition en raison de violations de la réglementation sur les coronavirus, tandis que des avis de dispersion ont également été donnés à plusieurs autres.

La police du Suffolk a déclaré qu’elle se concentrait maintenant sur la réunification des chiens avec leurs propriétaires et qu’elle travaillerait avec d’autres forces dans la région d’East Anglia.

Cela vient après qu’un propriétaire d’un animal de compagnie du Carmarthenshire, dans l’ouest du Pays de Galles, ait découvert 70 chiens volés enfermés dans des cages après avoir lancé une recherche pour ses propres épagneuls disparus.

Tony Cronin a découvert les animaux, qui valaient jusqu’à 40000 £, dans des cages après avoir reçu un pourboire.

Des chiffres récents ont montré un pic dans les cas de dognapping au milieu du verrouillage.

En 2020, le coût des chiots a plus que doublé, le service bénévole Dogs Lost signalant une augmentation de 170% du nombre de chiens volés.

Le groupe, qui réunit les chiens disparus et leurs propriétaires, a déclaré que plus de 320 cas avaient été signalés à la police entre janvier et août de l’année dernière.

Le surintendant en chef-détective Eamonn Bridger de la police du Suffolk a déclaré que le vol de chiens était devenu un « problème particulier » dans tout le pays depuis le premier verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni en mars 2020 en raison de la demande pour certaines races.

La gendarmerie du Suffolk travaille maintenant à réunir les chiens avec leurs propriétaires légitimes

Quatre personnes ont également été condamnées à une amende lors de la recherche d’infractions à la réglementation sur les coronavirus

« Nous reconnaissons que ces crimes ont un impact significatif sur les familles touchées et nous continuerons à perturber les criminels partout où nous avons des informations sur lesquelles nous pouvons agir », a-t-il déclaré.

« Je sais que de nombreuses victimes de ces crimes auront hâte de savoir si nous avons récupéré leur animal de compagnie.

« Je tiens à les rassurer sur le fait que nous travaillons le plus rapidement possible pour identifier à qui appartiennent tous les chiens et visons à les réunir avec leurs propriétaires dès que possible. »

La RSPCA a également mis en garde les propriétaires d’animaux contre les fraudeurs se faisant passer pour des agents du bien-être animal.

Un porte-parole de l’organisation caritative a déclaré: « Nous souhaitons rappeler et rassurer le public que nos inspecteurs et nos sauveteurs portent tous des uniformes de marque et portent des pièces d’identité.

« Si l’un de nos agents frappe à votre porte, veuillez demander à voir sa pièce d’identité et vérifier son uniforme pour la marque.

«Notre personnel porte des uniformes bleu marine avec le logo RSPCA, ainsi que des chemises blanches avec une cravate noire ou bleue et des épaulettes noires.

Toute personne ayant des informations concernant les vols de chiens est priée de contacter South CID à Landmark House à Ipswich.

