La police russe réprime une rare manifestation dans une région reculée – DW – 17/01/2024

La police a arrêté et affronté des militants lors d’une rare manifestation dans une région reculée de Russie mercredi.

Des milliers de manifestants ont bravé des températures de -20 Celsius (-4 Fahrenheit) dans la ville de Baymak, dans le Région du Bachkortostanpour protester contre la peine de prison prononcée contre le militant environnemental local Fail Alsynov.

Ils ont scandé « Échouez, nous sommes à vos côtés ! » avec “Liberté!” et “Honte!”

Des dizaines de manifestants arrêtés en Russie Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Les observateurs ont déclaré qu’il s’agissait de l’une des plus grandes manifestations en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine il y a presque deux ans, notamment en raison de lois restrictives sur les manifestations publiques et une répression plus large de la dissidence.

Sur quoi portait la protestation ?

Alsynov – qui a également fait campagne pour protéger la langue locale bachkir – a été condamné à quatre ans de prison pour « incitation à la haine ».

Les autorités affirment que le militant a fait un commentaire raciste lors d’une réunion du conseil du village contre les projets d’extraction d’or.

Alsynov affirme que ses propos ont été mal traduits de la langue bachkir.

“Je n’admets pas ma culpabilité”, a déclaré Alsynov après sa condamnation, ajoutant qu’il ferait appel du verdict.

“J’ai toujours lutté pour la justice, pour ma nation, pour ma république.”

Le chef du bureau de DW à Riga, Juri Rescheto, a déclaré : “Les protestations ont émergé sur des questions locales, mais ont pris une importance nationale.

“La première raison était évidemment la punition d’un militant populaire qui non seulement luttait pour l’environnement, mais qui était également devenu une sorte de symbole de la lutte contre les actions arbitraires des autorités.”

“Et cela nous amène à la deuxième raison. Il s’agit évidemment de la colère accumulée par les gens et de leur mécontentement à l’égard de leur propre gouvernement, car ils ont non seulement exigé haut et fort la libération du militant emprisonné, mais aussi la démission du Premier ministre bachkir.”

Rescheto a déclaré : “La manifestation d’aujourd’hui est certainement une épine dans le pied de Poutine, car les habitants d’une région située derrière l’Oural envoient un signal à Moscou indiquant qu’ils sont capables de protester.”

Fail Alsynov est un militant local pour la protection de l’environnement et la protection de la langue bachkir Image : Sota/AFP

Que s’est-il passé lors de la manifestation ?

Quelque trois mille personnes dans cette petite ville de 17 000 habitants se sont rassemblées devant le palais de justice après le prononcé de la peine.

Des séquences vidéo montraient des manifestants bombardant la police avec des boules de neige qui s’écrasaient sans danger sur leurs boucliers anti-émeutes.

En retour, le policier a commencé à utiliser des matraques contre la foule, selon les images.

La manifestation d’une ampleur inhabituelle s’est déroulée dans des températures glaciales Image : RusNews/Reuters

Le groupe de défense des droits indépendant OVD-Info a déclaré que la police avait finalement utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Entre-temps, des médias russes indépendants ont rapporté que la police avait procédé à plusieurs arrestations, mais le nombre exact n’était pas clair.

“Au cours des émeutes massives, qui se sont accompagnées de violences, notamment de l’utilisation d’objets comme armes, plusieurs personnes ont été blessées, dont des membres des forces de l’ordre”, a déclaré mercredi la commission d’enquête russe dans un communiqué.

La police aurait utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes pour disperser la manifestation. Image : RusNews/Reuters

La manifestation de mercredi faisait suite à une manifestation similaire lundi, lorsque le tribunal avait entendu les plaidoiries finales à huis clos.

Le chef du ministère local de l’Intérieur, Rafail Divayev, avait exhorté mercredi les manifestants à reculer.

“Les émeutes de masse menacent la sécurité nationale de notre pays, c’est pourquoi les sanctions prévues par cet article sont très graves”, a déclaré M. Krzysztof, cité par l’agence de presse officielle RIA Novosti.

“Je vous conseille de reprendre vos esprits et de ne pas gâcher votre vie.”

zc/jcg (AFP, Reuters, afp)