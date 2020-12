MOSCOU – La police a arrêté vendredi un allié de premier plan et deux employés d’Aleksei A. Navalny, le chef de l’opposition russe qui a survécu de peu à un empoisonnement par un agent neurotoxique.

Les arrestations ont mis en évidence l’extraordinaire pression juridique que subissent les membres de son groupe d’opposition en Russie, qui persiste depuis des années, et la sensibilité accrue des autorités à tout activisme lié à l’empoisonnement.

Plus tôt ce mois-ci, M. Navalny et Bellingcat, un organe d’enquête open source, ont publié un rapport et des vidéos identifiant les membres de ce qu’ils ont dit être une escouade de l’agence de renseignement russe, envoyés pour traquer puis assassiner M. Navalny lors d’un voyage en Sibérie.

Mais l’opération a été mal gâchée et son secret soufflé par les informations que les membres de l’équipe ont laissées dans les enregistrements téléphoniques et les bases de données de passagers d’avion, selon Bellingcat.