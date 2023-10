La police russe a arrêté 60 personnes après qu’une foule antisémite a pris d’assaut dimanche un aéroport de la république du Daghestan, dans le sud de la Russie, lors d’un incident que le Kremlin a imputé à une « ingérence extérieure » de l’Occident.

Les autorités chargées de l’application des lois au Daghestan, une région majoritairement musulmane située dans les montagnes du Caucase du Nord, ont déclaré lundi avoir identifié 150 des émeutiers qui sont entrés par effraction dans l’aéroport à la recherche de passagers arrivant d’un vol en provenance de Tel Aviv.

L’émeute, au cours de laquelle des foules en colère brandissant des drapeaux palestiniens ont encerclé l’avion, certains grimpant sur ses ailes et son toit, faisait suite à des rumeurs selon lesquelles des réfugiés du conflit israélo-Hamas étaient transférés dans la région.

Le ministère russe de l’Intérieur a déclaré que 20 personnes avaient été blessées lors des émeutes, dont des policiers et des civils. Deux sont dans un état critique.

Sergueï Melikhov, gouverneur du Daghestan, a imputé la violence à « nos ennemis », dont Kiev, et a déclaré qu’il s’agissait d’un « coup dans le dos de nos soldats qui défendent tout notre pays » en Ukraine.

Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a déclaré qu’il était « évident » que les émeutes, qui ont eu lieu à Makhachkala, la capitale du Daghestan, étaient « en grande partie le résultat d’ingérences extérieures ».

Poutine tiendra une réunion extraordinaire avec ses hauts responsables plus tard lundi pour discuter des « tentatives occidentales d’utiliser les événements au Moyen-Orient pour diviser la société russe », a déclaré lundi Peskov aux journalistes.

Il a déclaré que les émeutes se sont produites sur fond d’images télévisées montrant « les horreurs de ce qui se passe à Gaza », ajoutant : « Il est très facile pour nos méchants d’utiliser ces images pour exploiter la situation, pour provoquer et irriter les gens. »

Ces troubles surviennent alors que les tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par un assaut meurtrier du groupe militant le 7 octobre qui, selon les responsables israéliens, ont tué plus de 1 400 personnes, menacent de se propager à la région.

Israël a répondu à l’attaque du Hamas en bombardant la bande de Gaza et en lançant une offensive terrestre dans l’enclave, actions qui ont jusqu’à présent tué plus de 8 000 personnes et en ont blessé plus de 20 000, selon des responsables palestiniens.

Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu ces derniers jours dans des villes du Caucase, malgré des règles strictes interdisant les manifestations publiques en Russie.

La Russie, qui vise traditionnellement la neutralité dans les relations israélo-palestiniennes, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et a offert son soutien tacite aux forces palestiniennes.

La semaine dernière, le Kremlin a accueilli des membres de la direction du Hamas en Russie pour des discussions, notamment sur les citoyens russes retenus en otages par le groupe basé à Gaza, tandis que Poutine n’a pas condamné l’attaque du Hamas contre Israël lors d’une réunion avec des chefs religieux la semaine dernière.

Un membre du grand rabbinat du Daghestan a déclaré dimanche qu’il y avait entre 300 et 400 familles juives à Derbent, une grande ville du Daghestan, et à peu près le même nombre dispersées dans la région.

« La situation est très difficile au Daghestan, la communauté a très peur », a déclaré le rabbin Ovadya Isakov dans une interview accordée à Podyom, un petit média russe en ligne. « La Russie n’est pas une panacée, il y a eu aussi des pogroms en Russie. On ne sait pas où fuir.»

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient dimanche des dizaines d’hommes sur la piste d’atterrissage de Makhachkala, certains abordant un employé de l’aéroport qui insistait sur le fait qu’il n’y avait plus de passagers à bord de l’avion.

Des foules ont également envahi un hôtel du Daghestan samedi soir, à la recherche d’Israéliens, selon la couverture médiatique locale. Kommersant a rapporté qu’un centre juif en construction à Naltchik, la capitale de la république russe voisine de Kabardino-Balkarie, a également été incendié.

« L’État d’Israël considère gravement les tentatives visant à nuire aux citoyens israéliens et aux Juifs partout dans le monde », a déclaré le bureau du Premier ministre israélien, ajoutant que son gouvernement suivait de près les développements au Daghestan.

« Israël attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles garantissent le bien-être de tous les citoyens israéliens et juifs et qu’elles agissent de manière décisive contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les juifs et les Israéliens », ajoute-t-il.

Certaines rumeurs semblent avoir été fomentées par une chaîne Telegram appelée Morning Dagestan, qui compte plus de 50 000 lecteurs.

La chaîne est affiliée à Ilya Ponomarev, un ancien homme politique russe basé à Kiev qui s’oppose au Kremlin et prétend coordonner un groupe d’extrême droite russe luttant contre Moscou en Ukraine. Ponomarev a déclaré dimanche qu’il ne contrôlait plus la chaîne depuis plus d’un an.