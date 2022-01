La police retrace les derniers mouvements d’une adolescente de 17 ans et d’un homme de 18 ans avant que le couple ne soit retrouvé « pendu » dans les bois

La POLICE retrace les derniers déplacements d’une adolescente et d’un homme retrouvés « pendus » dans une réserve naturelle.

Les flics ont été appelés au réservoir de Bothenhampton dans le Dorset juste après 10 heures du matin mardi.

Deux adolescents ont été retrouvés morts dans le réservoir de Bothenhampton dans le Dorset Crédit : BNPS

Les habitants disent qu’un promeneur de chiens est tombé sur la scène tragique mardi matin et a sonné l’alarme.

Les services d’urgence sont descendus sur la zone rurale, mais rien n’a pu être fait pour sauver l’homme et la femme qui étaient tous deux à la fin de leur adolescence.

Maintenant, la police lance un appel au public pour obtenir des informations afin de les aider à reconstituer les derniers mouvements du couple.

Le sergent-détective Simon Lee, de la police du Dorset, a déclaré: «Nos pensées vont aux familles et aux amis des deux jeunes décédés tragiquement.

«Comme il est normal dans ces cas, nous menons maintenant des enquêtes au nom du bureau du coroner pour établir les circonstances des décès.

« Par conséquent, nous demandons des informations au public pour nous aider à reconstituer les mouvements des deux jeunes avant leur mort tragique. »

Ils demandent aux habitants si quelqu’un a vu la jeune fille de 17 ans et l’homme de 18 ans dans la région de Bridport et West Bay entre le samedi 22 janvier et le mardi 25 janvier.

Le détective Lee a poursuivi: «L’homme est décrit comme blanc, mesurant environ cinq pieds sept pouces et de corpulence mince avec des cheveux noirs courts, une courte barbe et des yeux bruns.

«Il portait des bottes à lacets marron, un bas de survêtement gris clair, un t-shirt de couleur foncée et une parka à capuche bleu marine foncé qui avait une tache marron sur le bras gauche.

«La fille est décrite comme blanche, mesurant environ cinq pieds cinq pouces et de corpulence mince avec des cheveux raides brun foncé jusqu’aux épaules et des yeux bruns.

«Elle portait des baskets noires et blanches, un bas de survêtement gris clair, une veste style Puffa bleu marine foncé et une écharpe rose.

«Ils portaient peut-être un sac Nike vert pâle.

« Quiconque pense qu’il pourrait être en mesure d’aider à nos enquêtes est prié de contacter la police du Dorset. »

La route de campagne menant au site de beauté et à un réservoir souterrain a été bouclée par la police mardi.

Une ambulance, une camionnette de pompiers et des voitures de police ont rempli l’étroite ruelle jusqu’en début de soirée.

‘DOUBLE SUSPENSION’

Hier, Paul Williams, qui vit dans l’une des maisons de l’allée, a déclaré au Sun : « C’était une double pendaison dans la réserve naturelle.

« Toute la route a été enregistrée. Un promeneur de chiens les a trouvés. Un agent de soutien communautaire de la police est venu ici hier à la recherche de vidéosurveillance, mais il n’y en a pas. »

Un autre homme, qui a souhaité garder l’anonymat, a ajouté : « C’est épouvantable. Certainement pas quelque chose que vous attendez devant chez vous.

« La police et une ambulance étaient là de 10h à 17h. Le camion de pompiers avait du mal à accéder (à la réserve). »

Un autre résident a décrit l’endroit où cela s’est produit comme « beau et calme ».

Il a dit: « C’est assez inquiétant que quelque chose comme ça puisse arriver ici. »

L’identité des adolescents n’a pas encore été révélée mais leurs familles ont été informées.

Le maire de Bridport, Ian Bark, a maintenant fait part du choc qui a frappé la région.

Il a déclaré: «Mes condoléances vont aux amis et aux familles de ces jeunes.

« C’est très triste d’apprendre que deux personnes si jeunes sont décédées. »

Hier, une porte-parole de la police du Dorset a confirmé qu’une référence obligatoire avait été faite par la police du Dorset concernant un contact antérieur de la police avec les deux adolescents.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police du Dorset à l’adresse www.dorset.police.uk/do-it-online, par e-mail 101@dorset.pnn.police.uk ou en appelant le 101, en citant le numéro d’incident 55220014243.

Réservoir de Bothenhampton, Wych Hill Crédit : BNPS