La police retire des serpents, des ratons laveurs et des opossums de la maison de Sandwich – Shaw Local

La police du département de la conservation de l’Illinois, assistée par le bureau du shérif du comté de DeKalb, le contrôle des animaux du comté de DeKalb et la police de Sandwich, a découvert et enlevé plus de 20 animaux sauvages vivants lors de l’exécution d’un mandat de perquisition dans une maison du bloc 1000 de Spruce Street à Sandwich, IL à 10 le mardi 30 août 2022. (David Petech)