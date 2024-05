La police répond aux informations faisant état de coups de couteau au cinéma Braintree

La police répond aux informations faisant état de coups de couteau au cinéma AMC à Braintree Mise à jour : 19 h 38 HAE le 25 mai 2024

QU’ENTENDEZ-VOUS ? Eh bien, JEN, nous pouvons vous montrer qu’il y a une présence policière sur place. LA POLICE DE BRAINTREE ICI. ET AUSSI À L’INTÉRIEUR DE L’AMC, QUI EST MAINTENANT FERMÉ CAR IL EST CONSIDÉRÉ COMME UNE SCÈNE DE CRIME. Les gens qui regardaient des films ici disent tous cela dans leurs différents cinémas. Le film vient de s’arrêter et on leur a dit que vous deviez partir. S’il vous plaît, vous savez, laissez la porte d’entrée dehors. LE THÉÂTRE EST MAINTENANT FERMÉ. C’est parce qu’apparemment quelqu’un est entré et a commencé à poignarder des gens dans un cinéma. On dit que jusqu’à quatre personnes ont été poignardées. LE TÉMOIN NOUS DIT QUE C’ÉTAIT TOUS DES JEUNES FEMMES. Euh, plusieurs d’entre eux, peut-être moins de 18 ans. L’un d’entre eux était peut-être un adulte comme à 18 ans ou un peu plus que tous emmenés à l’hôpital de la Rive-Sud. UNE SOURCE NOUS INDIQUE QUE LA BLESSURE LA PLUS GRAVE ÉTAIT UNE LACÉRATION À L’UN DES BRAS DE LA JEUNE FEMME. On dirait qu’ils vont s’en sortir. Heureusement, nous entendons également dire qu’une chasse à l’homme policière est en cours à cette heure. Nous savons que des témoins nous disent que l’homme est sorti en courant du théâtre et qu’il a décollé vers la droite, vers les hôtels et autres bâtiments qui se trouvent juste en bas de la colline. C’est donc une scène policière très active. NOUS ENTENDONS PASSANT QUATRE JEUNES FEMMES POIGNÉES À NOUVEAU. ILS DEVRAIENT ÊTRE BIEN, C’EST CE QUE NOUS DIT LES SOURCES. J’essaie toujours d’informer tout ça de la police. MAIS ENCORE UNE BEAUCOUP DE TÉMOINS BON ICI SUR LA SCÈNE ET PARLENT À D’AUTRES QUI AIDENT À SOIGNER LES BLESSÉS. ÉTAIENT DONC