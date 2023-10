La police répond au vol à main armée de vendredi

15 octobre — La police de Goshen a répondu à un vol signalé avec une arme mortelle vendredi soir.

Un homme de 17 ans a rapporté qu’à 23 h 50, il avait été dévalisé sous la menace d’une arme par quatre inconnus portant des masques de ski qui l’avaient frappé au visage.

L’incident a eu lieu au Buffalo Red Wings, au 1829 Rieth Boulevard.

L’incident fait l’objet d’une enquête.

ARRESTATIONS

Arthur Craig, 46 ans, de South Bend, a été arrêté pour résistance aux forces de l’ordre causant des blessures corporelles, des coups et blessures aux forces de l’ordre et un vol, vendredi à 23 h 39, après que les agents ont répondu à Meijer au 4522 Elkhart Road. Les blessures de la victime ont été documentées et aucun traitement médical n’a été nécessaire. Il a été emmené à la prison du comté d’Elkhart.

Omar Macias Lopez, 33 ans, Goshen, a été arrêté sous l’accusation de conduite en état d’ébriété après avoir été impliqué dans un accident impliquant un seul véhicule près de l’intersection d’Elkhart Road et du boulevard Rieth à 23 h 45 vendredi. Il a été emmené à la prison.

Christopher T. Joffrion, 35 ans, d’Elkhart, a été arrêté sous l’accusation d’OWI après que des agents ont effectué un contrôle routier à 0 h 22 samedi près de l’intersection d’Elkhart Road et de Peddlers Village Road en raison d’une infraction au code de la route. Il a été emmené à la prison.

Alexander Carthans, 40 ans, Goshen, a été arrêté pour coups et blessures domestiques et faux rapports après que les agents se sont rendus au 2311 Sterling Court à 15 h 31 samedi à la suite d’une bagarre physique avec une femme qui avait une arme à feu. Les policiers ont déterminé qu’il n’y avait aucune arme à feu sur les lieux et que le suspect avait frappé sa petite amie devant leurs trois enfants. Carthans a été emmené en prison.

Mitchell B. Hollis, 52 ans, Goshen, a été arrêté pour une accusation d’OWI-antérieur, de possession de méthamphétamine et de refus de s’identifier dimanche à 1 h 55 après que les agents ont effectué un contrôle routier près de l’intersection de l’avenue Indiana et de l’avenue Lincoln.

VOL/FRAUDE

Les agents se sont rendus à Menards, 1925 Lincolnway East, vendredi à 11 h 49, après qu’un gérant ait signalé un individu qui avait utilisé plusieurs chèques frauduleux dans le magasin. Les objets volés ont été récupérés. Un autre signalement y a eu lieu samedi à 11h17, faisant état d’un vol d’un cartable dans un véhicule non verrouillé.

Les agents ont répondu à Omni Source samedi à 8 h 38, où un employé a signalé un convertisseur catalytique qui avait possiblement été volé, après avoir été déposé au magasin par un suspect connu.

Amy Frey, 36 ans, de LaGrange, a signalé qu’elle avait fait expédier plusieurs colis à une adresse située sur Park 33 Blvd. à Goshen, d’où les colis ont été volés.

BATTERIE SEXUELLE

Les agents ont répondu samedi à 17 h 58 au sujet d’une possible agression sexuelle qui aurait eu lieu dans le pâté de maisons 1900 de Woodward Place.

QUITTER LA SCÈNE D’UN ACCIDENT

Daniela Aguirre Delgado, 32 ans, a rapporté samedi à 22 h 46 que son véhicule avait été heurté par un autre véhicule, qui a quitté les lieux, dans le bloc 2400 de Revere Drive.

VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE

Une résidente de Goshen a signalé une violation d’une ordonnance de protection qui a eu lieu samedi à 12 h 07.

DÉTENTION D’URGENCE

Les agents se sont présentés samedi à 23 h 52 au pâté de maisons 1 700 de WestPlains Drive en référence à une femme de 53 ans qui avait un épisode. La femme a été arrêtée et emmenée à l’hôpital Goshen pour évaluation.

ACCIDENT CRIMINEL

Les agents ont répondu aux rapports faisant état de peinture en aérosol/graffiti à la Goshen Little League, 1902 Pringle Park, à 9 h 23 et 9 h 43 vendredi.

L’imprudence criminelle

Les agents se sont rendus dans les environs du 279 Woodridge Court vendredi à 13 h 56 suite à une bagarre impliquant une arme à feu. La police y a trouvé un homme de 25 ans qui s’était disputé avec une personne connue qui avait pointé puis déchargé une arme à feu. La personne a quitté les lieux et aucun blessé ni dommage matériel n’a été signalé.

AVERTISSEMENT D’INTRACTION

Les agents ont répondu vendredi à 15 heures à Walmart au 2304 Lincolnway East pour un problème civil signalé. Les employés du magasin ont demandé qu’une femme de 39 ans soit introduite sans autorisation dans l’enceinte du magasin.

CONTREFAIRE

Kayley Patton, directrice générale de CravinVapes, 617 W. Pike St., Goshen, a signalé vendredi à 13 h 05 qu’un faux billet avait été utilisé dans l’un de leurs dépôts.

FUYEZ

Perminus Njogu, 45 ans, de Goshen, a rapporté à 20h13 que son fils de 12 ans s’était enfui de chez lui sans autorisation.

BRUITS DE TIR

Les agents sont intervenus samedi à 2 h 16 après avoir entendu des bruits de coups de feu dans le secteur de la 15e rue et de la rue Jackson. Aucun signe de fusillade n’a été trouvé.