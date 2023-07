La police répond à un homme armé à Auckland, site de l’ouverture de la Coupe du monde

Trois personnes ont été confirmées mortes par la police néo-zélandaise après avoir répondu jeudi à des informations faisant état de coups de feu dans un immeuble du centre-ville d’Auckland, la ville où se jouera le premier match de la Coupe du monde féminine plus tard dans la journée.

« La police a maîtrisé un incident grave qui s’est déroulé sur un chantier de construction dans le CBD d’Auckland ce matin », a déclaré la police néo-zélandaise. tweeté. « De multiples blessures ont été signalées et à ce stade, nous pouvons confirmer que deux personnes sont décédées. L’agresseur est également décédé. »

La police a déclaré que la situation était limitée à un seul bâtiment en construction dans le bas de la rue Queen, à proximité d’une fan zone de la Coupe du monde qui n’avait pas ouvert depuis la journée. La police exhortait les gens à éviter la zone ou à rester à l’intérieur de leurs bâtiments s’ils s’y trouvaient déjà.

L’incident survient alors que de nombreuses équipes de football se rassemblaient en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde. La Nouvelle-Zélande, qui co-organise le tournoi avec l’Australie, affronte la Norvège jeudi soir à Auckland.

Le football néo-zélandais a publié une déclaration disant qu’il était choqué par l’incident d’Auckland CBD ce matin, mais pourrait confirmer que toute l’équipe et le personnel de Football Ferns étaient en sécurité. Il a ajouté: « Les préparatifs pour le match de ce soir à Eden Park se poursuivront comme prévu. »

La capitaine norvégienne Maren Mjeldeb a déclaré : « Tout le monde s’est probablement réveillé assez rapidement lorsque l’hélicoptère a survolé la fenêtre de l’hôtel et qu’un grand nombre de véhicules d’urgence sont arrivés. Au début, nous ne savions pas ce qui se passait, mais il y a finalement eu des mises à jour à la télévision et dans les médias locaux.

« Nous nous sommes sentis en sécurité tout le temps. La FIFA a un bon système de sécurité à l’hôtel et nous avons notre propre agent de sécurité dans l’équipe. Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir. Ensuite, nous devrons peut-être nous adapter s’il y a des instructions des autorités. »

Les États-Unis entameront le match de groupe vendredi contre le Vietnam à Auckland. Un attaché de presse de l’USWNT a déclaré jeudi: « Tous nos joueurs et notre personnel sont pris en compte et en sécurité. Notre équipe de sécurité est en communication avec les autorités locales et nous suivons notre programme quotidien. »

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.