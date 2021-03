La police renforce la sécurité au Capitole américain alors que la théorie de QAnon prétend que Trump deviendra président le 4 mars

La police du Capitole renforcera la sécurité cette semaine au Capitole par mesure de précaution contre toute activité extrémiste potentielle au milieu d’une théorie de conspiration d’extrême droite selon laquelle le président Donald Trump accédera au pouvoir le 4 mars, le jour de l’inauguration initiale des présidents avant 1933.

Le sergent d’armes par intérim de la Chambre des représentants, Timothy Blodgett, informé membres du Congrès mardi des mesures de sécurité accrues.

La sécurité supplémentaire est promise deux mois après l’insurrection du 6 janvier au Capitole qui a vu des émeutiers attaquer la police et menacer de tuer des membres du Congrès et l’ancien vice-président Mike Pence. Plusieurs adeptes du mouvement de théorie du complot violent QAnon ont été arrêtés dans le cadre de l’émeute, qui a été organisée et menée par des Américains conservateurs en grande partie blancs cherchant à restaurer Trump au pouvoir après sa perte électorale en novembre par 7 millions de voix.

Qu’est-ce que QAnon?

On ne sait pas combien de partisans de QAnon soutiennent la théorie de l’inauguration du 4 mars et s’il y aura des violences ce jour-là à Washington, DC, ou dans tout le pays en opposition à la victoire électorale du président Joe Biden.

Blodgett a noté que «l’importance de cette date aurait diminué parmi divers groupes ces derniers jours» et qu’il n’y avait aucune indication que les groupes se rendraient dans la capitale. Et les experts de QAnon ont déclaré que les dirigeants et les influenceurs du mouvement ont rejeté, ou du moins minimisé, l’importance du 4 mars et ont averti leurs partisans de ne pas assister à des manifestations à cette date.

«Les promoteurs de QAnon les plus éminents et les plus bruyants ne sont pas d’accord avec la date du 4 mars», a déclaré Travis View, chercheur sur QAnon et animateur du podcast QAnon Anonymous. «S’organiser en grand pour les grands événements et signaler que quelque chose de grand va se passer, puis que rien ne se passe, est une tradition de QAnon qui dure depuis des années.»

Une nouvelle théorie du complot gagne du terrain

La théorie du 4 mars a commencé à gagner du terrain après l’inauguration de Biden le 20 janvier, ont déclaré les experts de QAnon. Lorsque Trump a quitté ses fonctions ce jour-là, et lorsque les tribunaux militaires et les arrestations massives de démocrates prédits par les partisans de QAnon n’ont pas eu lieu, certains adhérents ont abandonné leurs théories infondées. Mais d’autres ont commencé à pousser un nouveau récit: que Trump se relèverait à la date d’inauguration initiale du pays, qui a été modifiée par le 20e amendement.

La théorie postule qu’aucun président américain n’a été officiellement inauguré depuis Ulysses S. Grant en 1869. Les théoriciens du complot affirment qu’une loi a été adoptée en 1871 qui a secrètement transformé les États-Unis en une société, rendant tous les présidents après Grant illégitimes.

La théorie infondée trouve ses racines dans le mouvement des «citoyens souverains», une classe distincte mais chevauchante de théoriciens du complot qui prétend entre autres que le gouvernement fédéral est illégitime, que les citoyens souverains ne devraient pas avoir à payer d’impôts et que les shérifs représentent le pouvoir juridique le plus élevé dans chaque comté.

Le fait que certains membres de la communauté QAnon aient saisi cette nouvelle théorie n’est pas inhabituel, a déclaré View, ce qui est étrange cette fois, c’est qu’un si grand nombre de dirigeants du groupe ont rejeté l’importance de la date du 4 mars.

« QAnon est généralement une assez grande théorie du complot de tente, où ils ne sont pas désireux d’abattre les théories de leurs compagnons croyants », a déclaré View. «Mais parfois, il y a des choses qui dépassent la ligne.

Le 4 mars est l’une de ces lignes de division, a déclaré View. Les promoteurs de QAnon ne veulent pas l’embarras d’une autre prédiction ratée, a-t-il déclaré. Et ils ne veulent pas non plus être associés à une activité criminelle qui pourrait se produire à Washington, DC ou ailleurs à cette date.

La communauté QAnon ne perd pas espoir

Le mouvement QAnon a commencé en 2017 avec la théorie du complot discréditée selon laquelle une cabale de démocrates, de célébrités et de banquiers puissants et adorateurs de Satan dirigent un réseau pédophile et tuent et mangent des enfants pour obtenir un produit chimique vital appelé adrénochrome. La théorie originale affirmait que Trump avait été choisi par les généraux militaires pour se présenter à la présidence pour affronter cette cabale et lancerses membres en prison dans un nettoyage connu sous le nom de «The Storm».

La genèse de la théorie, qui emprunte beaucoup à la propagande suprémaciste blanche et antisémite, était une série de messages écrits par un utilisateur ou des utilisateurs sur des babillards électroniques anonymes. L’auteur, ou les auteurs, des messages, qui étaient généralement rédigés en énigmes semi-sensuelles, ont signé sur leurs chapes un «Q», une référence à une habilitation de sécurité top-secrète utilisée par le gouvernement fédéral.

Aucune publication Internet n’a été créditée sur Q depuis décembre. Trump n’est plus président. Les abonnés de QAnon ont été bannis de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et il y a des signes que le mouvement est en difficulté, bien qu’il soit impossible de dire combien de personnes croient encore en la théorie.

Pourtant, Marilyn Mayo, chercheuse principale au Center on Extremism de la Ligue anti-diffamation à New York, a déclaré qu’il serait faux de penser que la communauté QAnon a abandonné.

Mayo a déclaré avoir vu une flambée d’espoir et d’attention sur les babillards électroniques en ligne et les comptes de médias sociaux liés à la communauté après le discours de Trump dimanche à la Conférence d’action politique conservatrice. Trump a ravivé l’affirmation selon laquelle l’élection avait été truquée et a laissé entendre qu’il se présenterait à la présidence dans quatre ans.

«Il y a un regain d’espoir», a déclaré Mayo. «Beaucoup de gens croient, sans parler d’une date précise, que Trump sera président et que l’armée sera d’une manière ou d’une autre impliquée.»