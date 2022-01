La police rencontrée veut une «référence minimale» pour enquêter dans le rapport Partygate

Les autorités ont déclaré qu’elles ne voulaient pas que le rapport de Sue Gray compromette l’enquête

Vendredi matin, la police du Met de Londres a déclaré qu’elle avait fait des stipulations sur le rapport Partygate réalisé par la haute fonctionnaire Sue Gray, demandant « référence minimale » aux événements sondés dans leur propre enquête.

Son rapport examine si des règles de verrouillage ont été enfreintes par le Premier ministre Boris Johnson et ses collègues lors d’un certain nombre d’événements organisés au 10 Downing Street. La police métropolitaine enquête également sur les événements du Partygate pour voir si des lois ont été enfreintes.

« Pour les événements sur lesquels enquête le Met, nous avons demandé qu’une référence minimale soit faite dans le rapport du Cabinet Office », a déclaré un porte-parole du Met dans un communiqué cité dans les médias.

«Le Met n’a demandé aucune limitation sur d’autres événements dans le rapport, ni que le rapport soit retardé, mais nous avons eu des contacts continus avec le Cabinet Office, y compris sur le contenu du rapport, pour éviter tout préjudice à notre enquête. « , il a ajouté.

Le rapport de Gray était attendu cette semaine, mais les ministres du gouvernement ont nié à plusieurs reprises que le journal ait été livré à Downing Street.

Le résultat de l’enquête de Gray est considéré comme un moment important dans le mandat de Premier ministre de Johnson.

Le ministre de la Technologie, Chris Philp, a laissé entendre que le rapport n’avait pas été remis vendredi matin.

Des allégations ont été faites selon lesquelles Johnson aurait fait étalage de ses propres règles de verrouillage à plusieurs reprises. Il a été photographié assis dans son jardin avec des collègues le 10 mai 2020, alors qu’il était également brièvement présent lors d’un rassemblement plus important dix jours plus tard.

Johnson s’est excusé mais a insisté sur le fait qu’il pensait assister à des événements professionnels.

Il est également allégué qu’il a reçu un gâteau d’anniversaire et qu’il a bénéficié d’une courte célébration.

