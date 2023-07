La police relie un homme à deux femmes dont les corps ont été retrouvés dans différentes unités de stockage du Minnesota – Boston News, Weather, Sports

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Le corps d’une femme du Minnesota qui avait disparu depuis deux ans a été retrouvé dans une unité de stockage, et la police de St. Paul a déclaré vendredi que sa mort était liée à un homme qui a été inculpé homme après un autre Le corps démembré de la femme a été retrouvé dans une unité de stockage différente dans une autre banlieue de Minneapolis.

Joseph Jorgenson n’a pas encore été inculpé de la mort de Fanta Xayavong, mais l’homme de 40 ans a été inculpé la semaine dernière de meurtre au deuxième degré dans la mort de Manijeh « Mani » Starren, 33 ans, le Minneapolis Star Tribune a rapporté.

Le corps de Xayavong a été retrouvé jeudi dans une unité de stockage de Coon Rapids, tandis que le corps de Starren a été retrouvé le mois dernier dans une unité de stockage à Woodbury.

Le sergent de police de Saint Paul. Mike Ernster a déclaré que Jorgenson était une « personne d’intérêt » dans la mort de Xayavong, 33 ans, après que les enquêteurs l’aient connecté à l’unité de stockage de Coon Rapids. La police tente maintenant de déterminer si Jorgenson pourrait être lié à d’autres personnes disparues.

« Ce n’est rien de moins qu’horrible », a déclaré Ernster.

Le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension a reçu en mai une information indiquant que Xayavong avait eu une relation abusive avec Jorgenson avant sa disparition en juillet 2021. La police a déclaré que Starren et Jorgenson avaient également été en couple avant sa mort.

La police n’a pas déterminé où ni quand Xayavong a été tué, a déclaré Ernster. Les enquêteurs ont fouillé vendredi une maison dans laquelle Jorgenson vivait jusqu’en septembre dernier.

L’avocat de Jorgenson n’a pas répondu à l’appel du journal vendredi.

Le chef de la police Axel Henry a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que « des cas comme celui-ci sont extrêmement rares, mais ils nous rappellent à tous que les monstres peuvent être réels ».

Starren a été portée disparue le 1er mai. Les enquêteurs ont retrouvé son corps après Jorgenson s’est barricadé dans son appartement et a déclenché un incendie lorsque la police a tenté de fouiller l’appartement le 26 juin. Il a été arrêté après s’être battu avec des agents. Un examen de son activité de téléphone portable a conduit la police à l’unité de stockage de Woodbury, où le corps de Starren a été retrouvé.

Selon des documents judiciaires, les procureurs pensent que Jorgenson a démembré le corps de Starren et a transporté sa dépouille hors de l’appartement de Maplewood dans des sacs polochons et une petite valise.

Une vidéo de l’immeuble montrait Starren fuyant Jorgenson le 21 avril avant de l’attraper et de la repousser à l’intérieur. On ne l’a plus vue quitter l’appartement.

