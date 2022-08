La police régionale de Waterloo et des groupes communautaires s’attaquent aux graffitis haineux grâce à des processus réparateurs

Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu au moins six incidents de graffiti motivés par la haine signalés par la police dans la région de Waterloo, en Ontario.

Qu’il s’agisse d’écritures trouvées à l’intérieur d’un abribus à Kitchener et d’une station de TLR Waterloo ION, de symboles sur un immeuble à Cambridge et sur la porte d’entrée d’une entreprise à Waterloo ⁠— ces incidents sont une priorité pour la police.

“Ces choses sont toujours une source de préoccupation pour moi”, a déclaré le sergent-chef de la police régionale de Waterloo. Eric Boynton, responsable de l’unité équité, diversité et inclusion.

“Nous chercherons à voir s’il s’agit d’une tendance ou d’une anomalie”, a-t-il ajouté, notant que chaque mois, la police reçoit généralement cinq à dix signalements d’événements liés à la haine, tels qu’une dispute ou des graffitis.

Alors que la police continue d’enquêter et finalement de poursuivre ces crimes, elle s’appuiera sur un processus qui a été amélioré au cours des cinq dernières années pour mettre l’accent sur les réponses réparatrices – une approche que certains membres des communautés touchées ont souhaitée.

“Historiquement, nous abordions ces choses strictement sur la base du crime … Mais ce que nous avons réalisé, c’est que nous ne pouvons pas nous sortir du racisme ou des crimes liés à la haine”, a déclaré Boynton.

S’engager avec les victimes est significatif et montre notre soutien, mais aussi s’engager différemment avec les délinquants lorsque nous le pouvons pour nous assurer que ces choses ne se reproduisent pas à l’avenir et, espérons-le, créer un résultat réparateur du préjudice. – Le sergent d’état-major. Eric Boynton, Service de police régional de Waterloo

Selon le gouvernement fédéralles pratiques réparatrices donnent « aux victimes, aux délinquants et aux communautés touchées par un crime la possibilité de communiquer (directement ou indirectement) sur les causes, les circonstances et l’impact de ce crime, et de répondre à leurs besoins connexes ».

La justice réparatrice – qui est utilisée partout au Canada et appuyée par des lois et des programmes et politiques gouvernementaux – « encourage un engagement et une responsabilisation significatifs et offre une possibilité de guérison, de réparation et de réintégration », indique le site Web fédéral.

Cette semaine, la ville de Waterloo a publié une déclaration condamnant les récents incidents liés aux graffitis.

“Il n’y a pas de place pour la haine, le racisme ou tout autre” isme “préjudiciable qui vise ou cause de la peur ou du mal à diverses personnes, aux membres de la communauté 2sLGBTQ +, à la communauté autochtone ou à toute autre personne de notre communauté”, a déclaré Boynton.

Il a déclaré que la police examinait les incidents dans une optique d’équité, de diversité et d’inclusion en fournissant un soutien aux victimes et en faisant appel aux organisations communautaires pendant le processus de poursuite des contrevenants, lorsque cela était possible.

“S’engager avec les victimes est significatif et montre notre soutien, mais aussi s’engager différemment avec les délinquants lorsque nous le pouvons pour nous assurer que ces choses ne se reproduisent pas à l’avenir et, espérons-le, créer un résultat réparateur après un préjudice.”

Un individu reconnu coupable d’un graffiti motivé par la haine fait généralement face à des accusations criminelles telles que méfait, puisque le « graffiti » lui-même n’est pas un crime en vertu du Code criminel.

« Il y a un article dans le Code criminel qui permet d’augmenter la peine s’il est démontré que ce crime est motivé par la haine », a déclaré Boynton.

Poursuite de l’enquête après la découverte de graffitis motivés par la haine dans le secteur de King Street North et Dupont Street à Waterloo. Appelez la police ou @Waterloocrime avec des informations. Des conseils anonymes peuvent également être soumis sur https://t.co/NvtqFvWWVb. Détails : https://t.co/DtIFCxxwIW. pic.twitter.com/nwKCqjtfOx —@WRPSToday

Boynton a déclaré qu’au cours des dernières années, d’autres voies ont été offertes dans certains cas pour s’assurer qu’un délinquant reconnaît le préjudice causé et limite ce comportement : par exemple, participer à des cercles de dialogue communautaire, faire du bénévolat avec des membres de la communauté touchés ou suivre des programmes éducatifs, tous dirigés par des communautés locales. organisations telles que Community Justice Initiatives (CJI).

Sarah Shafiq est directrice de la recherche, du plaidoyer et des programmes jeunesse de la Coalition of Muslim Women of KW, l’une des organisations qui travaille avec CJI.

Shafiq a déclaré que les communautés ont plaidé pour des réponses réparatrices aux crimes de haine et se réjouissent qu’elles soient désormais officiellement intégrées dans le processus de maintien de l’ordre.

“C’est absolument nécessaire”, a-t-elle déclaré. “La réponse réparatrice tend à réparer ces relations et à rééduquer ou à supprimer la désinformation, et à fournir [offenders] une chance de dialoguer, une chance de se connecter et de rencontrer “l’autre” qu’ils détestent.

“Nous savons que jeter quelqu’un en prison, le pénaliser comme ça, ne résoudra peut-être pas la haine qu’il a, l’ignorance qu’il a, la mauvaise éducation”, a-t-elle déclaré, ajoutant que cette approche peut aider à prévenir les crimes.

Shafiq a déclaré que la coalition n’avait pas récemment entendu parler d’incidents de graffitis motivés par la haine ciblant la communauté musulmane. Cependant, il a reçu un rapport d’incident ciblant un autre groupe, par le biais de son outil de signalement en ligne pour les personnes témoins ou victimes d’incidents de haine ou de discrimination. Néanmoins, ces incidents ont des impacts plus larges.

“Peut-être que c’est ciblé sur l’individu en particulier, mais ensuite toute la communauté en est témoin… il y a un élément de traumatisme secondaire car c’est quelque chose dont la communauté est témoin – il y a un sentiment de manque de sécurité là où ils vivent.”

Plus de rapports encouragés

Boynton a déclaré que le nombre disproportionné de cas de graffitis ce mois-ci pourrait indiquer plusieurs résultats, tels que davantage de personnes se présentant à la police ⁠ – une tendance à la hausse.

“Observons-nous une augmentation de ce genre de choses ou assistons-nous à une augmentation de la confiance qui entraîne une augmentation des signalements ? C’est ce que nous avons constaté en partie au cours des dernières années.”

Cependant, a-t-il dit, les chiffres de la police ne correspondent pas à ceux des groupes communautaires, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de personnes qui signalent des incidents.

“J’espère que ce nombre augmentera dans le sens où nous verrons davantage de signalements de ce type de choses”, a-t-il déclaré.

“Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui s’inquiètent de s’engager avec la police, mais … nous voulons vraiment savoir ces choses afin que nous puissions au moins soutenir les victimes … et si nous sommes en mesure de déterminer qui a fait quoi, il y a tellement de nombreuses façons d’aborder cela, au-delà de l’adresse et de la charge.”