La police recherche une fillette de 9 ans enlevée dans un camping à New York

La police de l’État de New York recherche une fillette de 9 ans qui, selon elle, a été enlevée samedi soir alors qu’elle campait avec sa famille.

Charlotte Sena a été vue pour la dernière fois au parc d’État de Moreau Lake dans le comté de Saratoga, à environ 50 miles au nord d’Albany, vers 18h15, portant une chemise Pokémon orange tie-dye, un pantalon bleu foncé, des Crocs noirs et un casque de vélo gris. Elle mesure 5’1″, pèse 90 livres et a les cheveux blonds, selon les informations fournies par la police.

Charlotte Sena. Avec l’aimable autorisation de Jené Sena

Police de l’État de New York activé une alerte Amber dans l’affaire dimanche matin peu après 9h30 heure locale, précisant qu’il s’agissait « d’un enlèvement d’enfant » survenu vers 18h45 la veille au soir.

« L’enfant a été emmené dans des circonstances qui laissent penser à la police qu’il court un danger imminent de danger grave et/ou de mort », l’alerte Amber indique.

Le lieutenant-colonel Richard Mazzone a déclaré dimanche aux journalistes que la police avait déterminé qu’il était « tout à fait possible » que Charlotte ait été enlevée à la suite de leur « fouille approfondie » du parc.

« Nous voulons juste qu’elle revienne saine et sauve, comme le ferait n’importe quel parent. Aucun pourboire n’est trop petit, veuillez appeler si vous savez quelque chose », a déclaré la famille Sena dans un communiqué fourni à NBC News.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré aux journalistes que Charlotte et sa famille campaient à seulement 15 minutes de l’endroit où la jeune fille et ses sœurs ont grandi. Peu de temps avant sa disparition, Charlotte faisait du vélo autour de la boucle A du parc avec des amis de la famille et a déclaré qu’elle voulait faire une boucle supplémentaire par elle-même, a déclaré le gouverneur lors de la conférence de presse.

Quinze minutes plus tard, alors qu’elle n’était pas revenue, ses parents et les campeurs à proximité ont lancé une recherche en l’appelant par son nom. Le vélo de Charlotte a été retrouvé sur la boucle à 18h45, selon Mazzone, et deux minutes plus tard, sa mère a appelé le 911 pour signaler sa disparition. Vers 19 heures, la police d’État était sur place, a indiqué Hochul.

Depuis lors, plus de 100 personnes et 75 agents chargés de l’application des lois ont été déployés dans les recherches, qui comprennent également des chiens, deux drones, deux bateaux et six équipes de sauvetage sous-marin, selon Hochul, qui a ajouté qu’un poste de commandement avait été établi dans l’État. parc.

Le gouverneur a déclaré que des experts en technologie avaient été engagés « pour analyser d’autres formes de communications dans le parc à ce moment-là ». Mazzone a refusé de fournir plus de détails.

Hochul a déclaré qu’elle avait rencontré les parents « désemparés » de Charlotte plus tôt dimanche et leur avait promis que les autorités retrouveraient leur fille.

« En tant que mère et grand-mère, je ne peux pas imaginer la douleur qu’elles traversent », a déclaré le gouverneur.

« Ils m’ont fait part de la joie de leur petite fille, une élève de quatrième année récemment élue officier de classe au conseil étudiant », a-t-elle ajouté.

Hochul a imploré toute personne ayant des informations ou toute personne ayant vu quelque chose d’appeler le 911.

« Les cœurs sont brisés ici aujourd’hui à New York », a-t-elle déclaré. « J’espère qu’il y aura des retrouvailles, j’espère qu’il y aura une famille traumatisée mais réunie. »