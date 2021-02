GRAND CHUTE, Wisconsin – La police recherche un suspect de 17 ans qui, selon elle, a été impliqué dans une fusillade qui a tué un homme et blessé une autre personne au Fox River Mall à Grand Chute dimanche.

La police est intervenue au centre commercial vers 15h30 dimanche. Des coups de feu ont été tirés à l’intérieur du centre commercial, près de l’aire de restauration.

Jovanni J. Frausto, 19 ans, de Neenah, comté de Winnebago, est décédé des suites de ses blessures. L’autre victime a été soignée pour des blessures mineures et est sortie de l’hôpital, a annoncé dimanche soir le département de police de Grand Chute.

La police est à la recherche de Dezman V.Ellis, 17 ans, qui, selon eux, conduit une Dodge Avenger 2012 bleue avec la plaque d’immatriculation de l’État AHP7939.

La police pense que la fusillade était ciblée et que les gens devraient considérer Ellis comme armé et dangereux.

Le tireur a quitté le centre commercial avant l’arrivée des agents sur les lieux, a déclaré Travis Waas, responsable de l’information de la police de Grand Chute. Personne n’est actuellement détenu pour le tournage.

Toute personne ayant des informations sur l’incident doit contacter le service de police de Grand Chute au 920-832-1575 ou envoyer un SMS « TIPGCPD » au 847411.

La police a effectué une recherche préliminaire à l’intérieur du centre commercial à la recherche d’un suspect et effectuait une recherche approfondie, tout en escortant ceux qui s’étaient abrités dans le centre commercial dimanche soir.

Plus tôt dimanche, les autorités ont averti les personnes à l’intérieur du centre commercial de s’abriter sur place et ont dit au public d’éviter la zone.

Des services de police de plusieurs juridictions sont descendus sur les lieux pour apporter leur aide.

Certains acheteurs ont fui le centre commercial à la suite des coups de feu. D’autres, ainsi que les employés des magasins du centre commercial, ont trouvé des endroits où se cacher. Après l’arrivée de la police, on a pu voir des gens sortir du centre commercial les mains levées.

Rhex Arboleda de Neenah, sa femme et ses quatre garçons étaient au centre commercial comme un dimanche ordinaire pour eux.

Arboleda et sa femme, Claire, étaient sur le point de partir et se rendaient à l’entrée principale du centre commercial quand ils ont vu un groupe de personnes commencer à courir derrière eux.

Puis un autre groupe de personnes a commencé à courir hors du centre commercial. Quelqu’un dans le groupe lui a dit qu’il y avait un tireur actif.

«Au début, c’était assez étrange parce qu’ils étaient pour la plupart des adolescents et je pensais que quelque chose, peut-être un événement, se passait ou peut-être même une farce», a-t-il déclaré. « Mais ça s’est avéré vraiment effrayant et je pouvais voir sur leurs visages qu’ils étaient vraiment nerveux. Une fille pleurait. »

Arboleda a déclaré que la première chose que lui et sa femme avaient faite a été d’appeler leurs enfants, qui étaient au centre commercial en même temps.

«Un de mes garçons prévoyait de rester un peu et allait acheter quelque chose à l’aire de restauration», a-t-il déclaré.

Il s’est toutefois senti soulagé lorsque leurs fils ont dit qu’ils étaient partis et avaient déjà commencé à rentrer chez eux en voiture.

La police a dépassé Carly Goland d’Appleton et sa mère, Anita, qui conduisaient sur l’autoroute. Au moment où ils ont atteint le parking du centre commercial, la police entourait l’entrée principale et l’entrée Scheels. Les équipes SWAT et une ambulance avec une personne blessée étaient dans le parking.

Goland a vu deux groupes de personnes sortir du centre commercial et un employé de l’aire de restauration qui «paniquait» après avoir vu quelqu’un se faire tirer dessus.

« Des groupes d’une trentaine de personnes sont sortis les mains au-dessus de la tête et ils étaient dans une seule file d’attente, marchant vers DSW », a déclaré Goland.

Après l’incident, Arboleda a déclaré qu’il ne savait pas ce que ce serait d’être de retour au centre commercial.

« C’était très effrayant, c’est tout ce que je pouvais dire », a déclaré Arboleda. « Cela vous donne de l’anxiété d’une certaine manière et je ne sais pas ce que je ressentirais la prochaine fois que j’amènerai ma famille au centre commercial. »