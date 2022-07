La police recherche un homme après que 3 ont été poignardés à New York

La deuxième victime, un homme de 59 ans, était allongée sur un banc à Madison Avenue et East 49th Street quelques jours plus tard, vendredi vers 23 heures, lorsqu’un agresseur l’a poignardé à l’abdomen, ont indiqué des responsables. La troisième victime, un homme de 28 ans, gisait à l’intérieur d’un parc près de East 96th Street et Franklin D. Roosevelt Drive aux premières heures de la matinée de lundi lorsqu’il a été poignardé à l’abdomen. Les deux hommes ont été hospitalisés dans un état stable.