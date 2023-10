La POLICE traque le propriétaire de deux bêtes qui ont mutilé un chien et laissé une femme grièvement blessée à la tête.

La femme de 85 ans promenait son Labrador de 13 ans sur la route lorsque le couple a été approché par deux chiens, probablement de la race Cane Corso.

La femme a été blessée lorsque son chien a été attaqué par deux Cane Corsos (image de stock) Crédit : Getty

Et les bêtes ont commencé à attaquer le chien âgé lors de l’attaque d’horreur qui s’est déroulée à Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, le mercredi matin 25 octobre.

Lors de l’attaque, la femme de 85 ans a été renversée et a été blessée à la tête.

Le chien avait également besoin de soins vétérinaires.

Au lieu d’aider, la police a déclaré que la propriétaire des deux chiens avait fui les lieux.

Ils lancent désormais un appel à toute personne disposant d’informations à se manifester après l’attaque de l’avenue de La Haye à Rawmarsh.

Cela survient après qu’un bébé ait été attaqué par un Cane Corso.

Le chien d’horreur s’est retourné contre l’enfant de 10 mois à Barnsley mardi lorsqu’il a commencé à pleurer.

Le petit garçon a été transporté d’urgence à l’hôpital et a dû être opéré après l’attaque terrifiante.

Le chien est décrit comme « aimant et affectueux » – et n’avait montré aucun signe d’agressivité auparavant.

La police du South Yorkshire a déclaré : « L’incident n’était pas typique du chien, qui n’a aucun antécédent d’agression, et aucun rapport d’inquiétude de la communauté n’a été fait à la police.

“Le propriétaire du chien l’a décrit comme étant ‘agréable’ et ‘affectueux’ avec les enfants.”

Et la police du Yorkshire du Sud a averti : “À l’approche d’Halloween et de la nuit des feux de joie, les chiens peuvent agir de manière imprévisible en raison du stress du bruit et des feux d’artifice, veuillez promener votre chien en laisse, utilisez une muselière si vous le jugez nécessaire et gardez les chiens sous contrôle.”

Si vous pensez pouvoir aider à résoudre l’incident impliquant la femme âgée, veuillez le signaler en ligne, via le chat en direct ou en appelant le 101 en citant l’incident numéro 324 du 25 octobre 2023.